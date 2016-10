Caixa e Fecomércio anunciam R$1,5 bilhão para o comércio paranaense

Paraná

Ontem (28) a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio) assinou Convênio de Cooperação de Prestação de Serviços com a Caixa Econômica Federal. Atualmente 51.465 empresas da base da Fecomércio já estão com seus dados analisados e com linhas de créditos pré-aprovados.

A Caixa disponibilizará R$ 1 bilhão e meio para investimento, conta-corrente, cesta de serviços, desconto de títulos, convênio de folha de pagamento com taxas diferenciadas em relação ao mercado.

O convênio que tem validade de um ano dará preferência para as empresas da base da Fecomércio em uma série de benefícios, como o Girocaixa Recurso PIS - linhas destinadas a capital de juro, mas com recurso limitado; e o PROGER – linha de crédito, instituída pelo Ministério do Trabalho, utilizando os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Vale lembrar que a contratação das operações de crédito estarão sujeita a disponibilidade de recursos; aprovação e análise cadastral. Para mais informações basta dirigir-se à Caixa Econômica mais próxima.

Participaram do lançamento o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Renato Scalabrin, dentre outras autoridades.

Fernanda Ziegmann/Asimp