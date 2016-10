Unicesumar lança primeiro curso EAD de Design de Produto

Educação

A Educação a Distância (EAD) da Unicesumar lança um novo e importante curso para o atual processo seletivo. Trata-se da primeira graduação de Tecnólogo em Design de Produto na modalidade EAD do país. As aulas iniciam-se em fevereiro de 2017 e a duração da formação será de dois (02) anos.

De acordo com a diretora operacional de ensino, Kátia Coelho, o atual cenário econômico gera competitividade entre as organizações e, por isso, o Designer de Produtos tem marcado presença. “O Mercado da indústria criativa é um dos que mais cresce no Brasil. Para se destacar, as empresas precisam ter a preocupação de encontrar formas diferenciadas e funcionais de atrair o desejo do consumidor e, essa necessidade de mercado, fez com que o Designer de Produtos fosse um dos profissionais mais requisitados pelas instituições”, explica.

Segundo a Associação dos Designers de Produtos (ADP), o design é capaz de influenciar a compra no momento mais decisivo de todos: no ponto de venda. “Em supermercado, por exemplo, um produto tem 3 segundos para atrair a atenção de um consumidor. Se o seu produto tiver um bom design, ou seja, se ele estiver bem posicionado de acordo com o expositor, tiver as cores certas e ter um formato atrativo, as chances dele ser comprado são de 85%”, aponta a ADP em artigo publicado na internet.

Já para a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), 75% das empresas que investiram no design de embalagem registraram um aumento considerável nas vendas.

Entenda o curso e a área de atuação

O Designer de Produto é responsável por criar e produzir a estética e a funcionalidade de objetos e produtos. Além de elaborar itens inovadores com o objetivo de atrair os consumidores, o profissional precisa desenvolver peças que cumpram fielmente com seu propósito de criação. Por isso estar atento ao cenário econômico, estético, cultural, tecnológico e mercadológico é fundamental.

Com o curso, o profissional ficará responsável por elaborar e gerenciar projetos de produtos variados como: joias, embalagens, móveis, eletro-eletrônicos, entre outros bens de consumo ligados à vida quotidiana, assim como a produção de bens de capital, como máquinas, motores e peças em geral. O salário médio do profissional é de R$ 2 mil. Já os mais experientes podem receber até R$ 7 mil.

Preocupada com a formação do acadêmico, a Unicesumar preparou uma proposta de metodologia EAD direcionada para o curso. “O aluno de Design de Produto sairá preparado para o mercado, pois a metodologia desenvolvida permite que, mesmo a distância, o estudante tenha aulas dinâmicas. Além disso, o material didático desenvolvido para esse curso é inédito, de qualidade visual e de conteúdo incrível”, comenta a coordenadora do curso, Larissa Camargo.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo telefone: 0800 600 6360.

www.unicesumar.edu.br