22° Festival Unicanto tem apresentações paralelas definidas

Concertos acontecem de 01 a 05 de novembro em diversos locais da cidade

As apresentações paralelas do 22° Festival Unicanto de Corais já foram definidas. Os concertos acontecem de 1º a 5 de novembro de 2016, em diversos locais da cidadecom o espetáculo de corais nacionais e internacionais.

A tradicional abertura das apresentações paralelas do Festival Unicanto de Corais acontece no dia 1º de novembro, terça, às 11 horas na Caixa Econômica Federal. O concerto será apresentado na agência da Avenida Inglaterra, número 989 – Jd. Igapó, com o Coral Amaranto, de Quito – Equador.

A programação segue com a apresentação às 17h, na Escola Reino Encantado, Na Vila Siam (Rua São Lucas, 53) do Coral do Projeto Crescer – Casa do Bom Menino de Arapongas – PR.

No feriado de 2 de novembro (quarta-feira) o Grupo Vocal Entre Nós, de Londrina, se apresenta às 14 horas no Instituto do Câncer, na Rua LucillaBallalai, número 267 – Jd. Monções. Na sequência, o Coral de Brasília – Brasília (DF) fará apresentação às 15 horas, no Hospital Mater Dei (Souza Naves, 1681).

A programação da quinta-feira, 3 de novembro, traz dois concertos às 12h e às 19h30. O primeiro, que também já é tradição, será na Capela da Catedral Metropolitana de Londrina, com a apresentação de solistas convidados do Brasil, Argentina e Equador cantando árias de óperas conhecidas do público. Entre os compositores estão Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi e Georges Bizet.

O segundo concerto às 19h30, abre a Campanha “Novembro Azul”, no Auditório do Hospital do Câncer de Londrina, com a apresentação do Coral Municipal de Puerto Iguazu, da Argentina. O movimento Novembro Azul é uma Campanha Nacional de Combate ao Câncer de Próstata. É realizada no mês de novembro por diversas entidades com o objetivo de conscientizar a sociedade, principalmente os homens, sobre as doenças masculinas, com ênfase no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esta é a primeira vez que o Festival Unicanto participa apoiando a campanha.

A sexta-feira (4) terá uma programação paralela carregada. As apresentações começam às 8 horas na Empresa P.B. Lopes, localizada na Avenida Brasília, número 3126 - Londrina (PR), com o Coral Amaranto, de Quito, Equador. Na sequência, o Coral Municipal de Puerto Iguazu (Argentina) se apresenta às 11 horas na Empresa Cacique Café Solúvel, na Rua Horácio Sabino Coimbra, 100 - Parque Industrial Horácio Sabino Coimbra.

Às 11h30,no Terminal Central Urbano de Londrina o público, que estiver indo e vindo, será prestigiado com Coro Cantabile de Guarulhos (SP). As apresentações do dia fecham ás 15h30, com o Coral de Criciúma, de Santa Catarina, no Lar das Vovozinhas, na Rua Cabo Verde, número 95 - Vila Nova.

O tradicional encerramento das apresentações paralelas acontece no sábado (5) às 10 horas com uma Celebração Litúrgica na Igreja Nossa Senhora das Graças, localizada na R. Luís Dias, 393 - Jd Petrópolis com a apresentação de boa parte dos corais participantes do 22º Festival Unicanto de Corais.

Andrea Monclar/Asim/Unicanto