A 22ª edição do Festival Unicanto de Corais começa dia 1º de novembro

Corais do norte do estado, nacionais, do Equador e da Argentina movimentam os cinco dias do evento

Novembro começa com música em Londrina. Terça-feira, dia 1º, abre a 22ª edição do Festival Unicanto de Corais com a participação de 25 grupos da região, nacionais e internacionais. O evento, que vai até o dia 5 de novembro, sábado, apresentará concertos, todas as noites, a partir das 20h, no Teatro Marista (Rua Cristiano Machado, 240) e será aberto ao público.

Em cada concerto, durante os cinco dias do evento, sete corais se apresentam. Eles cantam de três a quatro músicas em um repertório eclético, que vai do erudito ao popular, abusando da criatividade, do ritmo, da performance, dos instrumentos ou a capella. Passarão pelo palco do Teatro Marista cerca de 700 coralistas durante esta edição.

Os corais participantes trazem vozes femininas, masculinas, mistas, de jovens, adultos e 3ª idade. Além dos concertos no teatro, o Unicanto realiza uma programação paralela durante as manhãs e tardes, em hospitais, empresas e espaços públicos.O FestivalUnicanto de Corais tem a coordenação artística do maestro José Mário Tomal e é organizado pela Associação Coral Unicanto de Londrina.

O “Concerto de Abertura” deste ano, programado para às 20h da terça-feira (1º), abre com coros infanto-juvenis na primeira parte do espetáculo e após o intervalo o grupo Chorusde Londrina se apresenta.

Tradicionalmente, o Festival Unicanto realiza uma apresentação de pré-abertura em uma das unidades da CAIXA em Londrina, já fazendo parte da programação paralela do evento. Este ano, a agência que receberá os primeiros acordes será a Agência da Avenida Inglaterra (Inglaterra, 989, Jd. Igapó), com início às 11h, com o Coral Amaranto, de Quito (Equador).

Um dos destaques da programação paralela do Festival Unicanto será O Concerto de Árias de Óperas na Capela da Catedral Metropolitana de Londrina, na quinta-feira, 3 de novembro, ao meio dia (12h). Árias conhecidas do público, de compositores como Rossini, Verdi, entre outros serão interpretadas por cantores líricos, dos coros do Brasil, Argentina e Equador.

No sábado (5), último dia da 22ª edição do Unicanto, será realizada a Celebração Litúrgica - tradicional missa do evento - com a participação de diversos coraisformando um coro de pelo menos 150 vozes. A celebração será na Paróquia Nossa Senhora das Graças,com o início às 10h (R. Luís Dias, 393 - Jd Petrópolis).

A programação completa e diária do Festival, com os corais participantes podem ser acompanhadas pelo facebook do evento https://www.facebook.com/festivalunicantodecorais e pelo site www.festivalunicantodecorais.com.br

Os patrocinadores da 22ª edição do Festival Unicanto de Corais são Lei de Incentivo a Cultura; Raizen; Cia Cacique de Café Solúvel; P.B. Lopes – Scania; Indústrias Pennacchi; Unimed Londrina e Londrivet. Com realização da CAIXA/ Ministério da Cultura do Brasil. Apoio cultural: Grafimark; Rádio Paiquerê AM, Imobiliária Veneza, Magnet 18 e deputado federal Luiz Carlos Hauly.

Andrea Monclar/Asim/Unicanto