Possível affair de Paulo Cintura recebe mais uma proposta para posar nua

Ela é mais uma cria do concurso Miss Bumbum, foi representante do Goiás, sua terra natal, conhecida pela torcida do Botafogo como sua eterna musa, Priscila Rocha só ganhou realmente os holofotes após boatos de ter sido affair do ator Paulo Cintura, aquele da frase eternizada. "Issa, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa."

Priscila recentemente tirou a roupa para o Bella da Semana e, agora, está na mira do site Diamond Brazil, que pretende fazer um ensaio mais quente ainda.

Asimp/Site Diamond

