RPC Londrina divulga vencedores do Prêmio GRPCOM de Criação

Cultura

Evento para mercado publicitário reconhece as melhores propagandas do Paraná

A RPC Londrina, empresa que faz parte do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM) e afiliada Globo no Paraná, divulgou na quarta-feira (26/10), os vencedores da 8ª edição do Prêmio GRPCOM de Criação TV Regional, durante uma festa para 100 profissionais do mercado publicitário local.

As festas de premiação acontecem regionalmente em outubro em Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá e Noroeste, Londrina e Ponta Grossa. No dia 8 de novembro, os vencedores do grand prix de cada praça concorrem entre si ao Grand Prix TV Regional na festa que será realizada em Curitiba.

Vencedores: Prêmio Televisão Regional – Londrina

Institucional

Ouro: agência Giacometti e produtoras Captura Filmes e BARUH, com a peça “Campeões do Campo”, para a Nortox.

Prata: agência Giacometti e produtora Usina de Ideias, com filme do Dia dos Pais para a Vale Verde.

Bronze: agência Engenho Propaganda e produtora Usina de Ideias, com filme institucional para a Sercomtel Telecomunicações.

Produtos e Serviços

Ouro: agência Giacometti e Produtoras Checkrel Productions e BARUH, com a peça “A magia da limpeza”, para a ALPES.

Prata: agência Shift Propaganda e Arruda Produções, com a peça “Express English”, para o Instituto Cultural.

Bronze: agência Giacometti e Produtoras London Vídeo e BARUH, com a peça “Jeitinho”, para a BSL Escola de Inglês.

Varejo

Ouro: agência Candy Shop e Produtoras Loco Filmes e Canja, com a peça “Mariachi”, para a Romera.

Prata: agência Opusmúltipla Comunicação Integrada e Produtoras Easy Filmes e Estúdio Vitrola, com a peça “Quanto Custa”, para a Unimed Londrina.

Bronze: agência Giacometti e Produtoras Usina de Ideias e BARUH, com a peça “Cuide do jeito certo”, para o cliente AEBEL.

Grand Prix Tv Regional Londrina

Agência Candy Shop e Produtoras Loco Filmes e Canja, com a peça “Mariachi”, para a Romera.

Prêmio GRPCOM de Criação 2016

“Lute pela ideia” foi o tema escolhido para a campanha do 8º Prêmio GRPCOM de Criação. Nesta edição foram 651 peças inscritas por 104 agências de todo o estado concorrendo nas categoriais Televisão Curitiba, Televisão Regional, Rádio, Jornal, Digital e Responsabilidade Social. Além do prêmio Agência do Ano, novidade anunciada em 2015, este ano também serão reconhecidas as Produtoras de Vídeo e Áudio do Ano.

O prêmio selecionou os melhores materiais publicitários veiculados no período de 29 de agosto de 2015 a 26 de agosto de 2016 na Gazeta do Povo, na Tribuna, na 98FM, na Mundo Livre FM, na RPC e nos sites Globo com atuação no Paraná.

A comissão julgadora para 2016 teve uma novidade: para avaliar as peças foram convidados 34 profissionais brasileiros que atuam em diversos lugares do mundo e por meio de uma plataforma online deram suas notas remotamente.

O Prêmio GRPCOM de Criação tem como objetivo valorizar e reconhecer o talento, o empenho e a criatividade dos profissionais da propaganda do Paraná. Além de contribuir para o desenvolvimento do mercado paranaense e fortalecer a união entre veículos, agências, produtoras e clientes na busca por melhores resultados.

Raquel Leite/Asimp

Clique nas fotos para ampliar