Receitas - Torta de Ricota com Espinafre

Gastronomia

Ingredientes:

Massa

½ embalagem de Biscoito Cream Cracker Isabela (400g)

1½ xícara (chá) de Margarina em temperatura ambiente

Recheio

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola, picada

2 dentes de alho, picados

1 maço grande de espinafre, somente as folhas, aferventado e picado

300g de ricota, esfarelada

sal a gosto

Cobertura

2 ovos

½ xícara (chá) de creme de leite

3 colheres (sopa) de queijo parmesão

Modo de Preparo:

- Comece preparando a massa. Leve ao processador o Biscoito Cream Cracker Isabela e bata até obter uma farofa. Despeje numa tigela funda, junte a Margarina Amorela e amasse bem com os dedos para ligar tudo. Forre o fundo e as laterais de uma forma desmontável (27 cm de diâmetro) e leve ao forno médio (180°C) por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a dourar e reserve.

- Prepare o recheio de espinafre. Numa panela média, aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho. Junte o maço de espinafre e deixe refogar por 5 minutos. Acrescente a ricota, acerte o sal, mexa delicadamente e reserve.

- Prepare a cobertura. Numa tigela pequena, junte os ovos, o creme de leite, o queijo parmesão, bata até envolver bem e reserve.

- Despeje o recheio de espinafre com ricota sobre a massa, espalhe por cima a cobertura e leve ao forno médio pré-aquecido (180ºC) por cerca de 30 minutos ou até dourar. Retire do forno, deixe amornar, desinforme e sirva a seguir.

(www.isabela.com.br.)