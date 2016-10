Professores do Inesul em Solenidade na Câmara Municipal

Social



No último dia 26, a Coordenadora e Professora do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Inesul, Paola Guariso Crepaldi, e o Professor Claudio Crepaldi, marcaram presença na solenidade do amigo e medico Dr. Antonio Carlos Valezi, que recebeu da Câmara Municipal o título de Cidadão Honorário de Londrina. Parabéns Doutor, homenagem merecida! Um reconhecimento ao grande profissional que só contribuiu para Londrina.

Asimp/Inesul