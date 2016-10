Dia da Criança Inesul

Social



Na noite de 26 de outubro, o Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), seus funcionários, professores, Coordenadores e acadêmicos de todos os cursos, proporcionaram um momento de muita festança alusiva a data comemorativa, para as crianças filhos dos professores, funcionários, alunos e da comunidade, com muitas brincadeiras, guloseimas, além da presença do Madureirinha que distribuiu as lembrancinhas do evento para as crianças.

Asimp/Inesul