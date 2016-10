Receitas: Ninho com Salmão Al Limone

Gastronomia

Ingredientes:

Salmão

600 g de filé de salmão com pele

sal e pimenta-do-reino preta, moída na hora, a gosto

1 colher (sopa) de azeite

Molho Al Limone

3 colheres (sopa) de azeite

1 cebola pequena ralada

1 litro de creme de leite fresco

sal a gosto

raspas e suco de 2 limões Sicilianos

Massa

1 embalagem de Ninho Largo Com Ovos Isabela (500 g)

1 colher (sopa) de sal

Para finalizar

5 galhos de dill fresco

Modo de Preparo:

Salmão

Passo 1: Tempere o salmão com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira, regue com o azeite e grelhe o salmão, virando-o dos 2 lados para que doure por igual. Retire do fogo, despreze a pele e, sobre uma tábua ou prato, faça lascas com um garfo. Reserve.

Molho

Passo 2: Em uma panela média aqueça o azeite e refogue a cebola. Acrescente o creme de leite e deixe ferver em fogo baixo para engrossar um pouco. Tempere com o sal, junte as raspas e o suco dos limões. Misture bem, tampe a panela e reserve.

Massa

Passo 3: Em uma panela grande ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente e acrescente ao molho. Junte as lascas de salmão e misture bem para que toda a massa fique bem envolvida pelo molho. Finalize com o dill e sirva em seguida.

Dica do chefe: Caso não encontre o limão Siciliano, substitua pelo limão Tahiti.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 50 minutos

(www.isabela.com.br)