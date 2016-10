Sanepar lança programa de equidade de gênero e assina adesão à Agenda 2030

Paraná

Na última sexta-feira (28), a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) lançou um programa interno de equidade de gênero, chamado Equidade@Sanepar. No evento, realizado em Curitiba, a empresa também assinou o termo de adesão à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que propõe 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



“A proposta é desafiadora. Seremos a primeira empresa de saneamento de todo o Brasil a ter um programa para a promoção da equidade de gênero”, disse o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche. Ele também falou sobre a adesão à Agenda 2030, lembrando que o atendimento aos ODS vem diretamente ao encontro do principal objetivo estratégico da Companhia, que é garantir a sustentabilidade econômica, financeira e socioambiental.



CARTILHA DA ONU - O programa Equidade@Sanepar seguirá a cartilha da Organização das Nações Unidas que estabelece os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, sigla em inglês). No final de 2015, do total de 7.473 empregados da Sanepar, 1.554 eram mulheres, o que corresponde a 20,79%. Do total de mulheres na empresa, 12 ocupam cargos gerenciais e 38 estão em cargos de coordenações.



Entre os objetivos do programa Equidade@Sanepar, estão a estruturação de um projeto para a implantação e disseminação dos WEPs, a criação de indicadores de desigualdade na empresa, com metas para ampliar a representação feminina nos quadros de gestão, e o desenvolvimento de programas de educação para a formação de mulheres gestoras na empresa, preparando um quadro de executivas de alto potencial, prontas para assumir posições de liderança.



Segundo a gerente da assessoria de planejamento estratégico da Sanepar, Cristiane Schwanka, a Companhia quer encorajar as mulheres a buscarem crescimento dentro da empresa. “A Sanepar enxergou essa necessidade e, por isso, resolveu fazer um programa que incentive o desenvolvimento das mulheres no mundo corporativo”, disse.



FUNDAÇÕES - Para que as iniciativas garantam direitos, responsabilidades e oportunidades iguais para homens e mulheres, mesmo depois de os empregados deixarem a Companhia, o programa Equidade@Sanepar também será estendido para as Fundações Sanepar, que fazem a gestão dos planos de saúde e de previdência privada.



A presidente das Fundações Sanepar, Cláudia Trindade, conta que durante toda a sua carreira esteve no meio de engenheiros e sempre as mulheres foram minoria nesse contexto. “O dia de hoje representa o reconhecimento do nosso esforço. Ver que a companhia quer aumentar o número de mulheres em cargo de chefia nos deixa muito felizes”, disse.



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – Além dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Agenda 2030 propõe 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, respeitando os limites do planeta. O foco está em 3 elementos interligados do desenvolvimento sustentável: crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente.



Em vigor desde janeiro de 2016, os ODS têm prazo até 31 de dezembro de 2030 para serem cumpridos. Ao assinar o termo de adesão, a Sanepar segue a recomendação do Governo do Paraná que adotou oficialmente os ODS em julho deste ano. No decreto 4583, assinado pelo governador Beto Richa, a Agenda 2030 das Nações Unidas foi incluída na pauta do Conselho Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social.



“A Sanepar já contribui diretamente para o indicador do Objetivo 6 por ter a visão de universalizar os serviços de saneamento para a população do Paraná. Mas precisamos olhar para todos os ODS, ampliando nosso olhar e também sistematizando ações que já desenvolvemos”, explica o diretor de Meio Ambiente da Companhia, Glauco Requião.



Algumas das iniciativas da Sanepar que já têm relação com os ODS são: o programa Tarifa Social (o Objetivo 1 prevê a erradicação da pobreza); o programa de destinação do lodo de esgoto para a agricultura (o Objetivo 2 defende a agricultura sustentável); elaboração do inventário de gases de efeito estufa da Sanepar (Objetivo 13 propõe o combate às mudanças climáticas); pesquisas de inovação em saneamento e iniciativas concretas de produção de energia elétrica a partir do lodo de esgoto, ligadas aos Objetivos 9 e 7 (Indústria, Inovação e Infraestrutura e Energia Limpa e Acessível), respectivamente.

AEN