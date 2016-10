Arbitragem definida para LEC e Paysandu

Londrina E.C.

O trio de arbitragem é da Paraíba. Apita o jogo o árbitro Renan Roberto de Souza. Seus assistentes serão Márcio Freire Lopes e Kildenn Tadeu Morais de Lucena.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu o trio de arbitragem para a partida entre Londrina Esporte Clube e Paysandu, pela 34ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será no estádio do Café, às 19h15, da próxima terça-feira, 1.

Souza tem 30 anos, é professor de educação física e está no quadro de arbitragem da CBF desde 2007. Em 2016, já apitou uma partida no alviceleste na competição. A derrota do LEC para o Vasco da Gama na Arena da Amazônia pelo placar de 1 a 0.

Asimp/LEC