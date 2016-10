Administração Municipal realiza licitação de alienação de bens imóveis

Ibiporã

No próximo dia 03 de novembro, administração municipal fará alienação de 19 terrenos do município. Podem participar pessoa física e jurídica

A administração municipal, por meio do departamento de Licitação, realiza nesta quinta-feira (03), alienação de bens imóveis (terrenos), do município, às 09 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura (segundo andar). Ao todo serão 19 lotes entre 321,73 m² e 11.247,13 m², à disposição de pessoa física e jurídica.

Os protocolos devem ser realizados até às 08h40 do mesmo dia. Todas as informações sobre documentação podem ser acessadas, por meio do edital de licitação, na modalidade Concorrência Pública nº 10/2016, no site oficial do município, através do link (http://www.ibipora.pr.gov.br/licitacao/index/listar/modalidade/8).

Conforme o diretor do departamento de Licitação, Mário Luiz Soares Reghin, o critério de julgamento da licitação "será pelo maior lance por lote", explica.

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos pode ser examinada no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiporã - R. Padre Vitoriano Valente, 540 ou solicitada através do e-mail licitacao@ibipora.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados - Telefone (43) 3178-8448.

Comunicação/PMI