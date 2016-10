Empresa promove “chuva” de pétalas de rosas no Feriado de Finados

Cambé

No dia 2 de novembro, Feriado de Finados, as pessoas que comparecerem ao Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf de Cambé, além de visitarem as sepulturas de seus entes queridos, vão presenciar uma ação diferente, já que está marcada para acontecer no local, uma chuva de pétalas de rosas organizada pela Empresa Unipax, que trabalha com plano de assistência familiar.

Essa atitude que visa homenagear os falecidos e suas famílias, contará com cerca de 30 caixas de pétalas de rosa que serão lançadas por um helicóptero que irá sobrevoar o cemitério, a partir das 9h30 da manhã.

A Prefeitura de Cambé apoia a ação, permitindo a homenagem e promovendo a limpeza do local após o término do feriado.

Com/PMC