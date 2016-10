Esportes

Com apoio do Ministério do Esporte, Paraná tem novo complexo aquático para competições internacionais

O Santa Mônica Clube de Campo, um dos maiores centros privados de lazer da América Latina, inaugurará, dia 5 de novembro, o complexo aquático, que tem piscina olímpica projetada com equipamentos de última geração. O complexo já está homologado pela Federação Internacional de Natação (Fina) para sediar competições estaduais, nacionais e internacionais.

A obra, iniciada em 2013, contou com investimento de mais de R$ 12 milhões – com recursos próprios – e recebeu equipamentos fornecidos em parceria com a Confederação Brasileira de Clubes (CBC) e o Ministério do Esporte, que proporcionam um sistema completo de cronometragem, por meio de um moderno placar eletrônico com sistema integrado, sensor de placas e blocos de partida, os mesmos que foram utilizados nas Olimpíadas do Rio.

Com as novas instalações, o Santa Mônica Clube de Campo poderá atender ainda melhor os seus associados, proporcionando uma excelente infraestrutura para as atividades aquáticas. Além disso, servirá para a preparação dos futuros nadadores, pelo programa de formação de atletas junto com a Confederação Brasileira de Clubes, beneficiando os moniquenses e a comunidade para fortalecer o esporte paranaense e brasileiro.

A nova piscina emprega equipamentos de alta tecnologia com sistemas de filtragem, aquecimento de água com energia renovável de pellets e reaproveitamento de água da chuva para a utilização nos vasos sanitários dos banheiros do complexo. há ainda arquibancada, sala de máquinas, tecnologia acústica nos vidros, iluminação de led e cobertura termoacústica.

O complexo aquático

O complexo aquático, de 7.243,65 metros quadrados, é formado por uma piscina olímpica de 50m x 25m x 2,10m, uma piscina semiolímpica de 15m x 25m x 1,40m e uma piscina para adaptação aquática de 15m x 5m x 0.90m. Todas as estruturas são cobertas, aquecidas e com vestiários masculino, feminino e infantil. Todas as instalações serão utilizadas para aulas de natação de nível iniciante a master, hidroginástica e também para atividades de lazer e recreativas para associados do Santa Mônica Clube de Campo.

