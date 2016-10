MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina se prepara para decisão com Maringá pela Liga Nacional 2016

Esportes

Jogo será nesta quinta-feira, 3, às 20 horas, no ginásio Moringão, em Londrina, e pode valer a sobrevivência para os dois lados

A equipe MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina tem uma semana decisiva pela frente na Liga Nacional. A preparação tem como foco o duelo com o Maringá, marcado para a próxima quinta-feira (3), às 20 horas, no ginásio Moringão, e que pode valer a permanência no campeonato para os dois lados.

As duas equipes têm a mesma campanha na chave Sul/Sudeste/Centro da Liga Nacional. Cada uma já entrou em quadra quatro vezes, com duas vitórias e duas derrotas, o que as coloca com os mesmos quatro pontos, empatadas na quarta colocação do grupo. Vale lembrar que apenas os quatro primeiros colocados da chave avançam à fase de mata-mata.

“É um jogo decisivo para nós e será para eles também. A equipe deles manteve uma base do ano passado e será um jogo difícil, em que os detalhes podem decidir mais uma vez, assim como foi em 2015. Temos que ter atenção durante toda a partida, apresentar uma defesa sólida e aproveitar bem os contra-ataques”, receitou o técnico Giancarlos Ramirez.

Na visão do treinador, a única vantagem que seu time tem no momento é o fator casa, que pode ser ainda mais forte se o Moringão tiver um bom público. Por isso, ele reforça o convite ao torcedor londrinense que acompanha as modalidades esportivas da cidade. “Já tivemos jogos memoráveis aqui (Moringão) com muita gente torcendo e empurrando a equipe. É um clássico, decisivo, valendo Liga Nacional, e seria muito importante para nós a presença do público para nos ajudar a vencer essa batalha”, convocou Ramirez. O ingresso para a partida tem valor único de R$ 2 e será vendido somente na hora do jogo, nas bilheterias do Moringão.

Depois do Maringá, os londrinenses ainda terão mais dois jogos pela primeira fase da Liga Nacional, ambos longe de casa, contra São Caetano, dia 10 de novembro, e Metodista/São Bernardo, no dia 12 de novembro.

Asimp/Rafael Souza