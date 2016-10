Acesf intensifica limpeza nos cemitérios para o Dia de Finados

Londrina

13 cemitérios terão hoje remoção de resíduos reforçada; Saúde aplica inseticida contra o mosquito da dengue em alguns espaços

Em virtude do feriado do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro (quarta-feira), a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) está intensificando os trabalhos de limpeza nos 13 cemitérios municipais de Londrina nesta segunda-feira (31) e terça-feira (1). Das 8 às 18 horas, as equipes de servidores irão realizar a remoção dos resíduos e entulhos que são gerados nestes espaços.

De acordo com o superintendente da Acesf, Ademir Gervásio Souza Junior, nos 30 dias que antecedem o feriado de Finados o volume de resíduos gerados diariamente nos 13 cemitérios municipais praticamente dobra, aumentando de três para seis toneladas ao dia. São entulhos de construção e obras, vasos, recipientes e lixos diversos. “Nesse período, a quantidade de serviços particulares como obras, reformas, reparos e limpeza de túmulos é muito elevada. Dessa forma, aproveitamos os dois últimos dias para intensificar a limpeza, fazendo com que tudo possa transcorrer de forma tranquila e não haja problemas durante o feriado”, frisou.

O superintendente também salientou que o trabalho de limpeza e remoção de resíduos é feito pela Acesf durante todo o ano, diariamente, com caminhões operando para a retirada dos materiais de segunda a sexta-feira.

Atendimento - Durante o feriado, a expectativa é de que mais de 150 mil pessoas visitem os 13 cemitérios municipais em Londrina. Por isso, aproximadamente 90 servidores estarão mobilizados para atender o público neste dia, das 8 às 18 horas, fornecendo todas as orientações necessárias nas portarias e escritórios dos espaços. “Logo na entrada dos cemitérios, os visitantes receberão orientações sobre o descarte correto das embalagens de plástico e localização das sepulturas. Hoje, todo o sistema da Acesf é informatizado, o que auxilia os concessionários mais facilmente e evita filas para informações”, informou o superintendente da Acesf.

Nesta quarta-feira (2), está proibida a entrada de plantas artificiais nos cemitérios municipais, assim como de embalagens plásticas de flores e velas. As flores naturais estão permitidas, desde que sem a embalagem plástica.

Combate à dengue – Por conta da ampla visitação aos cemitérios municipais no Dia de Finados, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Cordenação de Controle de Endemias, realiza nesta terça-feira (1º), a aplicação de inseticida com bomba costal em quatro cemitérios. O objetivo é eliminar focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras endemias. O serviço será realizado das 8 às 18 horas, nos cemitérios São Pedro, Jardim da Saudade, Anchieta e João XXIII.

Além da aplicação de inseticida, os cemitérios municipais também foram vistoriados na semana passada. Nos espaços, foram colocadas faixas com informações sobre o mosquito da dengue, reunindo orientações sobre a prevenção e combate à dengue.

Licenças - De 23 de setembro até o momento, a Acesf concedeu cerca de 300 licenças de serviços em geral. Deste total, mais da metade das licenças são para serviços de pintura, que são fornecidas sem custos. O prazo para a realização dos serviços particulares nos cemitérios foi encerrado na última quinta-feira (27). As obras não concluídas até o prazo poderão ser retomadas a partir do dia 3 de novembro.

Pesquisa com população - Durante o feriado de Finados, a Acesf irá realizar uma pesquisa em cinco cemitérios urbanos para avaliar e sugerir os pontos em que devem ser investidos os recursos advindos do pagamento da Taxa de Manutenção dos Cemitérios. Os visitantes dos Cemitérios Jardim da Saudade, São Pedro, João XXIII, Padre Anchieta e São Paulo poderão respondê-la.

A taxa de manutenção vem sendo arrecadada desde 2014 para melhorias nos cemitérios. A pesquisa de opinião servirá para a medição das políticas públicas voltadas a essa área e a população poderá opinar se os serviços estão sendo realizados de forma satisfatória. Os concessionários e visitantes poderão dar sugestões para novas ações e melhorias como a revitalização dos cemitérios e ampliação de instalações, incluindo aspectos como limpeza e segurança destes locais.

Horário das missas – No Dia de Finados, os cemitérios municipais permanecerão abertos 8 às 18 horas. Haverá missas sempre às 9 horas, sendo que no Cemitério São Pedro, será com o Padre José Rafael Solano Durán; no João XXIII, com Padre Gedeão Maia; no Padre Anchieta será precedida pelo Padre Giannino Calderaro; no São Paulo será com o Padre Padre Vandemir Araújo; no Jardim da Saudade a celebração será com Padre Francisco Schneider; e no Cemitério Parque das Oliveiras será com Monsenhor Bernardo Carmel Gafá. A exceção será no Cemitério Parque das Alamandas, cuja missa será celebrada às 10h30, pelo Padre Padre Luiz Laudino.

N.com