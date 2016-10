Paraná é finalista em prêmio nacional de excelência em serviço eletrônico

Geral

A Secretaria de Estado da Educação está entre as 14 instituições públicas finalistas do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (E-Gov), promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep) e Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A premiação tem como objetivo promover o desenvolvimento de serviços eletrônicos que modernizem o atendimento à comunidade.



A pasta foi selecionada junto com outras 13 instituições municipais, estaduais e federais nas categorias de e-Administração Pública, e-Serviços Públicos e Prêmio Excelência em Governo Eletrônico. O vencedor da última categoria vai receber R$ 10 mil. O resultado será divulgado em 9 de novembro, em Manaus (AM).



A Secretaria da Educação vai concorrer pelo Sistema de Gestão do Transporte Escolar (Siget), pelo qual os municípios repassam à Superintendência de Desenvolvimento Educacional (Sude) todos os dados referentes ao transporte escolar, como idade média da frota, quilometragem, custos, dados dos alunos, entre ouros.



“É o reconhecimento nacional do trabalho feito pelo Governo Estadual nos últimos cinco anos ao mostrar a evolução do programa, a melhora no atendimento aos municípios e a qualidade do transporte dos nossos estudantes”, disse a coordenadora do Transporte Escolar do Paraná, Carolina Malaquias.



EVOLUÇÃO - Os repasses do Estado para o transporte escolar tiveram aumento significativo nos últimos anos. Em 2010, foram transferidos R$ 28 milhões aos municípios paranaenses para custeio do transporte escolar. Para este ano, o repasse será de aproximadamente R$ 100 milhões. Os recursos devem atender cerca de 200 mil alunos da rede estadual.



O repasse do Programa Estadual do Transporte Escolar é feito diretamente na conta das prefeituras, em 10 parcelas anuais, calculadas com base nos dados repassados pelos municípios à Secretaria da Educação, por meio do Siget.

AEN