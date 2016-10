Equipe de rugby de Curitiba conquista título na Colômbia

Esportes

A equipe Gladiadores Curitiba Quad Rugby é a campeã do Torneio Internacional Quad Rugby da Colômbia, encerrado neste fim de semana no Coliseu Ramón Elías López Mazuera de Palmira. O time tem quatro bolsistas do programa Talento Olímpico do Paraná – TOP, três atletas e o técnico Marcelo Kamarowski. Criado pelo Governo do Estado em 2011, o TOP oferece bolsas a 1,6 mil atletas, desde jovens competidores até profissionais.



Foram cinco jogos e cinco vitórias sobre as equipes Capsaaa-Paris/França, Medellín, Cali e Bogotá da Colômbia. Duas delas foram contra a equipe de Bogotá, base da Seleção Colombiana, medalha de bronze no Parapan Americano de Toronto 2015.



“Foi uma vitória já esperada, dada a qualidade dos Gladiadores. Os três atletas bolsistas do TOP estão entre os melhores do País e o título na Colômbia apenas comprova que o programa é composto de grandes talentos, não só atletas, mas também técnicos como o Marcelo, responsável pela evolução da equipe”, disse o secretário do Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício.



Além do técnico Marcelo Kamarowski, os atletas Moisés Batista, Anderson Kaiss e Rafael Hoffmann compõem o programa Talento Olímpico do Paraná – TOP.



Para o técnico da equipe, o grupo se manteve coeso durante todo o torneio, mostrando uma defesa sólida e atitude firme e contundente no ataque. “Tivemos duas partidas equilibradas contra Bogotá e, contra a equipe do Capsaaa, soubemos construir o placar final, quarto a quarto. Na final, estávamos bem postados, analisando bem o adversário, e o que determinou foi quem teve mais consciência na hora de definir as jogadas em quadra. Estamos todos felizes pela conquista e o momento do grupo”, destacou Kamarowski.



Além do Talento Olímpico do Paraná, a Gladiadores Curitiba Quad Rugby tem o apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Lei de Incentivo ao Esporte, Atlantic – Energias Renováveis, Coloplast Brasil e Instituto Renault.

Confira a equipe dos Gladiadores: Moisés Batista, Bruno Damaceno, Rafael Hoffmann, Anderson Kaiss, James França, Raphael Cardozo, Tainá Santos e Gilson Wirzma Jr. Comissão Técnica: Carlos Kamarowski (coordenador), Marcelo Martins Kamarowski (técnico), Saulo Quintino (auxiliar técnico), Reinilson Alves (enfermeiro), Paulo Cardozo e Talita Souza (apoios).

AEN