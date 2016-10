Anderson completará 50 jogos com a camisa do Tubarão contra o Paysandu

Londrina E.C.

Na temporada de 2016, o volante alviceleste atuou em cinco partidas pelo Campeonato Paranaense, uma pela Copa do Brasil e realizou 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B

A partida contra o Paysandu nesta terça-feira, 31, pela 34ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro será especial para o volante Anderson. O jogador completará 50 jogos defendendo a camisa do Londrina Esporte Clube. Anderson estreou com a camisa alvicelestge em 19 de janeiro de 2014 em partida contra o Rio Branco em partida do Campeonato Paranaense. Em outubro do mesmo ano, Anderson foi autor dos dois gols na vitória do LEC por 5 a 0 sobre o Santos do Amapá pelo Campeonato Brasileiro da série D. Segundo o volante, esta foi a sua melhor partida defendendo as cores do Tubarão. Pela série B, Anderson voltou a marcar um gol pelo LEC, desta vez contra o Bahia.

NÚMEROS DE ANDERSON PELO LEC



Jogos: 49

Vitórias: 24

Derrotas: 13

Empates: 12

Gols Pró: 65

Gols Contra: 40

Saldo Gols: 25

Aproveitamento: 57,82 %



FICHA TÉCNICA

Nome: Anderson Leite Morais

Data de Nascimento: 04/05/1993

Altura: 1,83 m

Peso: 79 kg

Clubes: Rio Preto (SP) (2010 - 2011), Iraty (2010 - 2011), Londrina ( desde 2011) e Atlético Goianiense (2015)



CONQUISTAS



2014 – Campeão Paranaense;

2014 – Acesso à Série C do Campeonato Brasileiro;

2015 – Campeão Paranaense do Interior e

2016 – Campeão Paranaense do Interior.

Asimp/LEC