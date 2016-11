Educação entrega medalhas para alunos premiados em evento nacional de Ciência

Londrina

Ao todo, 28 estudantes da rede municipal foram premiados na 19ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Será realizada nesta sexta-feira (4), às 10 horas, a cerimônia de entrega de medalhas e certificados para os 28 alunos da Rede Municipal de Educação que participaram da 19ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). A secretária municipal de Educação, Janet Thomas, participa da solenidade que será realizada no gabinete da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Alameda Júlio de Mesquita Filho, 35, Vila Ipiranga, região central.

Os alunos contemplados com a premiação no evento nacional são do 3º ao 5º ano das escolas municipais da Vila Brasil, Mercedes Martins Madureira e Suely Ideriha. Eles realizaram uma avaliação, em maio deste ano, que contou com a participação de 744.107 alunos, distribuídos em 7.895 escolas de todo o Brasil. Em Londrina, 17 escolas, incluindo as três unidades municipais, tiveram estudantes premiados.

De acordo com a professora do Apoio Pedagógico de Ciências da Secretaria Municipal de Educação, Cristina da Silva Borba, a conquista dos alunos no evento é um reconhecimento importante que gera ainda mais estímulo e motivação na continuidade da formação escolar.

“Além de ser um incentivo para que os alunos sigam na busca por conhecimentos diferentes, trata-se de uma valorização do empenho e trabalho desenvolvido pelos professores e diretores, que são responsáveis por mobilizar e preparar os alunos. Dessa forma, outros estudantes também podem se espelhar e sentir vontade de participar das próximas edições”, destacou.

Das 28 medalhas conquistadas pelas escolas municipais nesta edição da OBA, 14 são de ouro, 8 de prata e 6 de bronze. Desde 2013, Londrina já teve 187 alunos de escolas municipais premiados neste evento nacional. Além dos alunos premiados, todos os professores e diretores escolares envolvidos no processo também recebem seus certificados.

Sobre a OBA

Trata-se de um evento aberto a escolas públicas e privadas, urbanas e rurais, para alunos do 1º ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. O propósito central é estimular o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências afins, proporcionando a difusão desses conhecimentos de forma lúdica e cooperativa. Isso ocorre por meio de uma grande mobilização nacional que envolve, além dos próprios alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas. Mais informações e notícias sobre o evento podem ser encontradas no endereço eletrônico www.oba.org.br.

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e pela Agência Espacial Brasileira (AEB), com recursos principalmente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Medalhas das escolas municipais de Londrina na XIX OBA

ESCOLAS MUNICIPAIS Nº Alunos OURO PRATA BRONZE Escola Municipal da Vila Brasil 13 1 6 6 Escola Municipal Mercedes M. Madureira 6 6 Escola Municipal Suely Ideriha 9 7 2 TOTAL de medalhas 28 14 8 6

NC/PML