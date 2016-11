Saúde faz ação de combate ao Aedes aegypti com a participação de alunos

Londrina

Atividade contará com a participação de 25 estudantes, entre 6 e 9 anos, de um colégio da área central

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Coordenação de Controle de Endemias, realiza amanhã (3), às 8 horas, uma ação de conscientização e combate ao mosquito Aedes aegypti em parceria com o Colégio Interativa. A atividade será realizada na Rua Grajaú, 245, próximo à Praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina, na Vila Nova, região central.

Aproximadamente 25 alunos do colégio, com idades entre 6 e 9 anos, irão participar do mutirão, acompanhando o trabalho dos agentes de endemias e colaborando com o processo de remoção mecânica de criadouros e materiais que possam ser criadouros do mosquito transmissor da dengue e outras endemias.

De acordo com a educadora em Endemias da SMS, Lucimara Vasconcelos, os alunos serão orientados pelos agentes de endemias e irão percorrer o local utilizando luvas e sacos de lixo para identificar e fazer a remoção dos materiais e recipientes que geram acúmulo de água. “Antes dessa atividade, essas crianças já participaram de uma ação educativa no colégio, onde tiveram a oportunidade de aprender mais sobre o Aedes aegypti a as doenças causadas por este vetor. Agora, vão poder colocar em prática essas instruções, tornando-se também multiplicadores de conhecimento para ajudar a sensibilizar seus familiares e amigos”, comentou.

Durante o mês de novembro, o Município irá realizar diversas ações educativas e de enfrentamento ao Aedes aegypti, envolvendo todas as regiões de Londrina. Uma delas será no dia 9 de novembro, quando a Secretaria de Saúde fará o lançamento oficial da Campanha “Verão sem Aedes” com carreata, reuniões ampliadas, ações nos bairros e no centro da cidade. Mais detalhes sobre os trabalhos serão divulgados nos próximos dias.

NC/PML