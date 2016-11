Pianista Cristian Budu encerra temporada de “Palcos Musicais”

Londrina

Músico que conquistou elogios e prêmios internacionais faz concerto solo em Londrina; no programa obras de Bach, Beethoven, Chopin e Schumann

Amanhã (3), às 20h30, o pianista Cristian Budu, fará um concerto de piano solo no Teatro Mãe de Deus, fechando a programação da Série Palcos Musicais 2016. O músico, que ganhou a prestigiada competição Clara Haskil, na Suíça, e coleciona elogios da crítica europeia, irá apresentar o concerto “As Fantasias”, com obras de Bach, Beethoven, Chopin e Schumann. A Série Palcos Musicais tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos a R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia entrada) no site https://www.sympla.com.br/recital-de-piano-com-cristian-budu__97157 ou na Livraria da Silvia (Rua Belo Horizonte, 900, Loja 19 e no Brasiliano (Rua Espírito Santo, 655). No dia do evento os ingressos poderão ser adquirido a partir das 14 horas, Teatro Mãe de Deus (Avenida Rio de Janeiro, 700).

Cristian Budu, brasileiro de origem romena, desenvolveu uma carreira intensa como solista e camerista, apresentando-se na América do Sul, Europa, Estados Unidos e Israel. Desde muito jovem, Cristian alcançou os primeiros lugares em diversos concursos nacionais, como o Concurso Nelson Freire e o Programa Prelúdio da TV Cultura. O CD do músico lançado na Suíça, com obras de Chopin e Beethoven, ganhou a "Editor's Choice" da revista Gramophone, no Reino Unido - a revista mais importante no mundo da música clássica.

Aos 25 anos de idade, em 2013, Cristian tornou-se o primeiro brasileiro a vencer o Grande Prêmio, mais 2 prêmios extras, incluindo o prêmio do público, do Concurso Internacional Clara Haskil, na Suíça, um dos mais importantes e prestigiados do cenário mundial, que elege apenas um ganhador por edição e por vezes nenhum.

Além de ter lançado Cristian numa carreira internacional, com concertos na América Latina e Europa, o prêmio foi considerado pela crítica especializada como a mais importante conquista por parte de um pianista brasileiro nos últimos 22 anos. Badu também venceu o Prêmio 2013 na Categoria Jovem Talento, da Revista Concerto, e conquistou o primeiro lugar em diversos concursos nacionais.

Atualmente o pianista também desenvolve um duo com a violinista suíça Esther Hoppe, vencedora do Concurso Internacional Mozart. No Brasil, Cristian é criador do projeto Pianosofia, que traz a música clássica de volta à casa das pessoas, realizado por uma comunidade de músicos que frequentemente se encontram, ensaiam e cultivam o amor pela música.

A Temporada da Série Palcos Musicais 2016 é organizada pela Artis Colégium e possui patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), Unimed e John Deere/Horizon. Conta com o apoio da Rádio UEL FM, CBN, SESI, Hotel Crystal, Londrina Convention, Brasiliano e Livraria da Silvia.

Dayane Albuquerque/NC/PML