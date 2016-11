Casa da Mulher promove oficina de chinelo bordado

Londrina

Curso é gratuito e será realizado nos dias 3 e 10 de novembro

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio da Casa da Mulher, está com inscrições abertas para a Oficina de Chinelo Bordado em Pedrarias. O curso, que é gratuito, acontece amanhã (3) e no dia 10 de novembro, das 14 horas às 16 horas. As vagas são limitadas.

As inscrições podem ser feitas através do telefone 3378-0111. No dia do curso as participantes deverão levar apenas um chinelo de dedo para ser bordado. O restante dos materiais será fornecido pela Casa da Mulher, localizada na avenida Máximo Peres Garcia, 340 (esquina com a avenida São João), na região leste.

As oficinas da Casa da Mulher são destinadas, prioritariamente, a mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica. O objetivo é que as participantes conquistem uma fonte alternativa de renda.

Dayane Albuquerque/NC/PML