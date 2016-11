Prefeito eleito acolhe propostas do setor produtivo e promete empenho para melhorar ambiente de negócios

Londrina

Encontro reuniu o presidente da ACIL, Claudio Tedeschi, o prefeito eleito Marcelo Belinati, líderes de entidades, de sindicatos patronais e de cooperativas

O prefeito eleito Marcelo Belinati recebeu ontem de representantes do setor produtivo um conjunto de propostas para o governo municipal tornar o ambiente local de negócios mais dinâmico e vigoroso. A pauta é a mesma entregue a todos os candidatos a prefeito no mês passado e que também será oferecido aos vereadores eleitos para a próxima legislatura - este evento será na manhã da próxima sexta-feira.

“Sabemos que o cenário econômico atual é bem mais complexo que o de quatro anos atrás, exigindo criatividade e medidas mais austeras e efetivas”, ponderou o presidente da ACIL, Claudio Tedeschi, no pronunciamento que abriu a reunião. “Porém, é preciso parar de só querer baixar a febre sem atacar a doença”, completou.

A ACIL, entidades de classe parceiras, sindicatos patronais e cooperativas defendem três ações prioritárias: um plano municipal de desburocratização, com a simplificação do trâmite dos documentos que fazem parte da rotina do empresariado; a formulação e adoção de um Plano Estratégico de Desenvolvimento (Masterplan), com metas e prazos para os principais indicadores; e a integração sistêmica da administração direta e indireta através da tecnologia da informação.

Para ilustrar a importância destas medidas, o presidente da ACIL mencionou um estudo da consultoria Urban System, publicado pela revista Exame, que ranqueou as melhores cidades do País para se fazer investimento. Barueri, na Grande São Paulo, lidera o rol, enquanto Londrina ocupa a 25ª colocação. “Desde a década de 1990, Barueri tem como objetivo facilitar os negócios”, disse, sugerindo que o mesmo esforço deve ser feito por aqui. “Precisamos voltar a ostentar vitalidade econômica como marca, destina e saga, que fizeram de Londrina, em oito décadas, esta bela, pujante e vibrante cidade em que vivemos. Portanto, mãos à obra”, convocou.

Em seguida, Marcelo fez um comentário muito franco sobre a situação financeira preocupante do Município. “Agora temos que tirar do papel e fazermos as coisas realmente acontecerem”, comentou o prefeito eleito. “Estamos num ponto onde não tem mais outro jeito: ou nos unimos e damos a volta por cima, ou teremos que enfrentar uma situação extrema, onde vai faltar dinheiro até para as coisas mínimas”, alertou.

Marcelo prometeu transparência na gestão e disse que o “mais importante para um governo é oferecer regras claras para os potenciais investidores”. Ele aceitou contribuir com uma comissão que vai dar apoio técnico para viabilizar as propostas.

No encontro, Heverson Feliciano, gerente regional do Sebrae, e Denilson Vieira Novaes, do Conselho de Administração do Fórum Desenvolve Londrina, apresentaram, respectivamente, modelos de desenvolvimento regional e dados sobre a relação da atividade econômica com o desempenho da máquina arrecadadora de vários municípios do porte de Londrina.

Asimp/ACIL