Paraná sedia 20ª Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do solo e da Água

Um dos maiores eventos da área de solo, a RBMCSA será realizada entre os dias 20 e 24 de novembro em Foz do Iguaçu

Após 26 anos, o Paraná volta a sediar a Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água (RBMCSA), que chega a sua vigésima edição consolidada como o principal fórummultidisciplinar para discussões técnico-científicas e delineamento de alternativas para a conservação do solo e da água no Brasil. O evento será realizado entre os dias 20 e 24 de novembro de 2016, no Centro de Eventos do Golden Park, em Foz do Iguaçu, com o tema “O solo sob ameaça: conexões necessárias ao manejo e a conservação do solo e da água”.

Com promoção da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, a RBMCSA é organizada pelo Núcleo Estadual Paraná da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (Nepar-SBCS) e Instituto Agronômico do Paraná (Iapar). Evento técnico científico e de inovação tecnológica, a RBMCSA tem por objetivo promover sistemas sustentáveis de uso dos recursos solo e água para todos os biomas brasileiros, além de contribuir com soluções sobre o aumento de produção aliado à conservação das terras agrícolas.

A programação do evento mescla a apresentação de novos conhecimentos científicos com temas de cunho educacional, de difusão de tecnologia e até mesmo aspectos legais que envolvem a conservação do solo. São convidados a contribuir, professores e pesquisadores da mais alta qualificação e experiência, além de empresas e representantes da administração pública que tem ação interfacial com o tema. Serão quatro dias de intensos debates, onde serão realizadas quatro palestras em sessão plenária única e quatorze painéis de discussão técnica com duas ou três contribuições técnicas em cada, o que irá proporcionar aos congressistas a discussão e a apropriação de extenso conteúdo técnico.

Estão programados, para os quatro dias de evento, a realização de 4 conferências, 3 mesas redondas, 10 sessões técnicas, 3 minicursos e duas visitas técnicas. Também serão apresentados 458 trabalhos científicos, já inscritos, na forma oral ou de pôsteres, com resultados de pesquisa atuais e inovadores de todas as subcomissões científicas ligadas ao manejo e conservação do solo.

O segundo, terceiro e quarto dias têm grades de trabalho semelhantes: duas plenárias pela manhã, das 9h às 12h, sessões técnicas à tarde, das 13h30 às 18h. No último dia, das 9h às 18h, haverá uma visita técnica em paralelo com 3 minicursos que acontecerão no período da manhã e tarde. O primeiro dia (domingo) será dedicado à recepção dos participantes e credenciamento, conferência de abertura, seguida de coquetel de confraternização na área de exposição, a partir das 18 horas.

Cidade Das Cataratas

A cidade das Cataratas foi escolhida para sediar o evento por três motivos: a profunda ligação da região com o tema por situar-se na convergência de duas das maiores bacias hidrográficas do Brasil, a do Rio Paraná e a do Rio Iguaçu, que são precursoras da formação da Bacia do Prata, uma das mais importantes da América do Sul; por ser uma região de solos dos mais férteis do Brasil, que abrigam uma agricultura extremamente moderna e produtiva, além das belezas e encantos naturais das suas cachoeiras e parques em conjunto com boa malha aérea, capaz de receber participantes de todo o País.

Últimas vagas para se inscrever na 20ª RBMCSA

Abertas novamente, inscrições foram prorrogadas até o dia 8 de novembro; garanta sua vaga agora!

A comissão organizadora da 20ª. Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo abriu novamente as inscrições para o evento que vai acontecer de 20 24 de novembro, no Centro de Eventos do Golden Park , em Foz do Iguaçu. Desta forma, os interessados que não conseguiram se inscrever até o último dia 20 de outubro, terão a oportunidade agora de fazê-lo até o dia 8 de novembro. Após esta data, as inscrições serão realizadas somente no local do evento, sem descontos, dependendo da disponibilidade de vagas.

Para aqueles que se inscreveram e ainda não pagaram, o prazo também termina no dia 8. Caso contrário, essas inscrições serão canceladas.

Com o tema “O solo sob ameaça: conexões necessárias ao manejo e conservação do solo e água”, o encontro recebeu 458 resumos e mais de 600 inscritos até o momento.

Venha você também fazer parte desta discussão e promover o uso sustentável dos recursos solo e água para todos os biomas brasileiros e contribuir com soluções sobre o aumento de produção aliado à conservação das terras agrícolas.

Para mais informação sobre valores, programação do evento e hospedagem acesse o site do evento www.rbmcsa2016.com.br.

