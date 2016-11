Base do Governo Richa elege 75% dos prefeitos do Paraná

Política

Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil e deputado federal licenciado, disse que a eleição de Rafael Greca para a prefeitura de Curitiba consolidou a força do grupo aliado a Beto Richa, ainda mais porque o vice-prefeito eleito, Eduardo Pimentel, foi indicação do governador e se apresenta como um dos mais qualificados quadros políticos da nova geração.

Ao analisar o quadro das eleições municipais, Rossoni disse que Richa consolida uma base de apoio nunca antes vista. “O PSDB elegeu 66 prefeitos e os partidos da base aliada do governador elegeram 236 chefes do Executivo para os próximos quatro anos. Juntos, representam 75% das 399 cidades do Paraná”, disse o chefe da Casa Civil.

Rossoni considera que o resultado das urnas mostra o descrédito dos que apoiaram os governos do PT. “Por outro lado, confirma a confiança que os prefeitos estão depositando no governador. Eles sabem que mesmo diante da crise nacional, o Paraná está com as contas equilibradas e não deixou de investir nos municípios nas áreas prioritárias de Educação e Saúde e na infraestrutura”, analisou.

Para Rossoni estas eleições também revelam que a população apoia a maneira que governador tem agido em relação à greve dos professores e às escolas ocupadas. “Ele foi equilibrado nas medidas que tomou e fez isso na hora certa, apesar das provocações”, afirmou o chefe da Casa Civil.

Ele explica que o governador sempre abriu as portas do Palácio para o diálogo com os grevistas e estudantes, “mas a sociedade não pode pagar o preço de quem não aceita conversas e age com radicalismo e motivação política”.