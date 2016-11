Inadimplência em Londrina confirma viés de queda

Economia

Levantamento aponta retração, acentuada, nas inclusões e redução, moderada, nas exclusões do cadastro de restrição de crédito

O Serviço de Proteção ao Consumidor (SPC) registrou a maior queda de exclusões do ano em outubro. Em relação ao mesmo mês de 2015, a retração foi de 32,36% no número de inadimplentes.

A porta de saída do cadastro também registrou baixa no movimento, com queda de 8,5%, repetindo os resultados negativos dos últimos oito meses.

“Ambos os indicadores são reflexo de uma economia que ainda não encontrou o caminho da recuperação consistente, deixando o consumidor com menos dinheiro disponível, seja para realizar suas compras, seja para quitar suas dívidas”, avalia Marcos Rambalducci, consultor econômico da ACIL.

No acumulado do ano, a queda de inclusões chega a 18,37%, enquanto as exclusões encolheram 5,7% nos 10 primeiros meses do ano.

Asimp/ACIL