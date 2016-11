Blairo Maggi participa de reunião do Conselho Agropecuário do Sul

Agronegócio

Encontro no Paraguai vai discutir temas como a situação sanitária dos países membros

O ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) participa amanhã (3), em Assunção, da 32ª Reunião Ordinária do Conselho Agropecuário do Sul (CAS), formado por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Criado em 2003, o conselho alinha políticas públicas do setor agrícola entre os países membros.

A reunião da próxima quinta vai discutir agricultura e mudanças climáticas, situação sanitária regional e segurança alimentar. Outro tema é a inserção dos países do CAS no contexto internacional.

Além do ministro, também participam do encontro o secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, Odilson Ribeiro e Silva, e o diretor do Departamento de Saúde Animal, Guilherme Marques.

Asimp/Mapa