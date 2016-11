Prova Pedestre da UEL está com inscrições abertas

Esportes

Estão abertas as inscrições para a 10ª Prova Pedestre da UEL que será realizada no dia 27 deste mês, a partir das 8h30. Interessados podem se inscrever nas categorias Caminhada, 4 km, 8 km e 12 km. As inscrições custam R$ 54,00 até sexta-feira, dia 9, nos endereços www.euvoueuvou.com.br e www.minhasinscricoes.com.br.

A inscrição dá direito a um kit composto por camiseta exclusiva, número e chip. A prova será realizada no interior do Campus e integra as comemorações dos 45 anos de atividades da Universidade. A prova é uma realização da UEL, com patrocínio da Caixa.

A última edição da Prova reuniu 750 atletas amadores e profissionais, nas categorias juvenil, adulto, pré-veterano e veterano (masculino e feminino). Até o momento estão inscritos cerca de 350 atletas.

Os kits deverão ser retirados nos dias 25 e 26, das 9 às 17 horas, na Avenida JK. 1.700, no Centro de Londrina. Além dos kits, os atletas terão direito à hidratação com água, isotônico, frutas e até sorvetes, oferecidos pelos patrocinadores.

Agência UEL