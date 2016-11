Líder da Stock Car, Felipe Fraga tenta manter vantagem na liderança em Goiânia

Esportes

Com 44 pontos a mais que o segundo colocado, tocantinense quer continuar lutando pela vitória para se aproximar ainda mais do título da categoria

Vencedor das últimas três corridas principais da Stock Car com a Cimed Racing, Felipe Fraga quer manter a sequência de ótimos resultados em Goiânia, palco da antepenúltima etapa do campeonato, que acontece neste final de semana. Líder com 227 pontos, o piloto de Tocantins tem uma vantagem de 44 pontos para o segundo colocado na competição.

"Meu objetivo é sempre continuar lutando para estar entre os primeiros, mas se surgir a oportunidade de vencer a prova, como fiz na Corrida do Milhão, em Londrina e em Curitiba, é claro que vou buscar essa quarta vitória seguida, até porque garantir 30 pontos na corrida principal é excelente para o campeonato. Tenho recebido um carro perfeito da Cimed Racing e tenho certeza que estaremos competitivos novamente em Goiânia", diz Fraga, que já venceu na pista goiana em 2014, ano de sua estreia na Stock Car.

A temporada 2016 tem sido especial para o líder do campeonato. Além de ter vencido quatro corridas, Fraga ainda conquistou seis pódios, duas poles, cinco troféus de melhor ultrapassagem e terminou oito vezes entre os cinco primeiros colocados em nove etapas disputadas.

"Os números me animam muito para esse final de temporada, mas sei que ainda tem muita coisa pela frente nessas últimas três etapas", afirma Fraga, o mais jovem vencedor da história da Stock Car e o mais novo vitorioso da Corrida do Milhão.

Para William Lube, chefe de equipe da Cimed Racing, a pista de Goiânia traz boas recordações para o time que lidera o campeonato. "Neste ano nós já vencemos em Goiás com o Marquinhos em maio e o Fraga também teve um ótimo segundo lugar na corrida 2. O resultado daquela etapa nos colocou em primeiro e segundo no campeonato de pilotos. Esperamos ter mais um ótimo final de semana com os dois carros e nosso desejo é continuar na liderança do campeonato de pilotos e de equipes", diz Lube.

Os treinos em Goiânia terão início na manhã desta sexta-feira, a partir das 10h15. O classificatório será no sábado ao meio-dia com transmissão ao vivo do Sportv, que também exibe a rodada dupla no domingo. A largada da corrida 1 será às 13 horas e a segunda prova acontece logo na sequência.

Asimp/Stock Car