Londrina Basquete/APVE/FEL é vice-campeã Estadual Sub-17

Esportes

O Londrina Basquete/APVE/FEL lutou muito, mas não conseguiu passar pelo Marechal Rondon na final do Campeonato Paranaense Sub-17, disputada na tarde de ontem no ginásio Moringão, em Londrina. A equipe visitante jogou melhor e acabou levando a melhor: 93 a 57.

Os londrinenses viram o time de Marechal abrir uma boa vantagem no primeiro quarto de partida, mas conseguiram encostar no placar no final do primeiro tempo. No entanto, nos dois quartos finais, a equipe visitante retomou o controle da partida e aproveitou os erros londrinenses para terminar na frente.

“Infelizmente hoje não conseguimos desempenhar o nosso melhor basquete. O time deles esteve numa tarde muito inspirada e conseguiram levar o título. Claro que queríamos o título, mas os meninos estão de parabéns pela entrega e também por tudo que fizeram ao longo do campeonato”, observou o técnico Bruno Lopes.

O Londrina fecha a sua participação no Estadual Sub-17 com uma boa campanha, que teve apenas duas derrotas em 12 partidas. “Temos que ressaltar também a nossa campanha ao longo do torneio, perdemos apenas duas vezes para o Marechal, que tem um time inteiro só com jogadores nascidos em 1999, enquanto o nosso time tem apenas dois meninos nessa idade. É um grupo que ainda vai evoluir bastante e render frutos para o basquete de Londrina”, apostou o comandante do Londrina.

Para encerrar, Bruno Lopes avaliou como positiva a campanha da APVE nos torneios da Federação Paranaense de Basquete (FPRB) em 2016. “A avalição é muito boa, fechamos todos os torneios entre os quatro melhores, o que é um feito bastante importante”, ressaltou.

Em 2016, o Londrina Basquete/APVE/FEL venceu o Campeonato Paranaense e a Taça Paraná na categoria Sub-13, que também foi vice-campeã sul-americana. Já o Sub-15 venceu a Taça Paraná e foi vice estadual, e o Sub-17 acabou com o segundo lugar nas duas competições.

Asimp/Rafael Souza