UEL promove 6º edição do Congresso Brasileiro de Metabolismo

A 6ª Edição do Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercício (CONBRAMENE) será realizado a partir do dia 9, e vai até 12 deste mês, no Aurora Shopping. Esta edição vai reunir cerca de mil participantes de todo o país, além de conceituados pesquisadores das áreas de metabolismo, nutrição e exercício.

Este ano o CONBRAMENE irá sediar o 1º Encontro de Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Participaram das edições anteriores pesquisadores, profissionais e estudantes de graduação e pós-graduação em Educação Física, Esporte, Medicina, Biomedicina, Nutrição, Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Biologia e Farmácia/Bioquímica, de diferentes instituições, representando 23 estados brasileiros.

Histórico - O Evento nasceu em 2006 de uma iniciativa conjunta entre o Centro de Educação Física e Esporte da Universidade, e o Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O congresso foi o primeiro desenvolvido em parceria pelas duas Instituições após a implantação do Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física - UEM/UEL (Mestrado/ Doutorado).

O CONBRAMENE completa 10 anos, consolidado como um dos melhores do país e eleito pela CAPES entre os 10 melhores deste segmento. Os temas que serão apresentados e debatidos são os seguintes: exercício físico e a doença e Parkinson, atalhos e armadilhas na nutrição esportiva, interação corpo-mente-cérebro no exercício físico, avaliação, preparação e monitoramento de atletas de elite, atividade física e saúde, sobrepeso e Obesidade, Atividade Física e Envelhecimento, Atividade Física na Prevenção e no tratamento de doenças crônicas não-transmissíveis, e exercício físico e HIV: para onde caminha a ciência.

Agência UEL