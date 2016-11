Gols e muitas emoções marcam as finais do Bom de Bola no Paraná

Futebol

Londrina leva dois títulos em três decisões nos pênaltis

O Bom de Bola 2016 chegou ao fim no Paraná ontem (02) com a consagração de Londrina na etapa decisiva em Apucarana. Com dois títulos, nas categorias feminino A e masculino B, a cidade (13 km da sede dos jogos) foi a que mais teve a comemorar. Os outros títulos foram para Manoel Ribas (feminino B) e Matelândia (masculino A).

O dia de grandes finais no Estádio Municipal Olímpio Barreto foi aberto pelo jogo entre Colégio Estadual Marcílio Dias (Itambaracá) e Escola Estadual Nereu Ramos (Manoel Ribas), válido pela decisão da categoria feminino B (12 - 14 anos). Apesar do maior volume de jogo, a equipe de Itambaracá não conseguiu tirar o zero do placar. Na decisão por pênaltis, quem levou a melhor foram as meninas de Manoel Ribas, com o placar de 5 x 4.

Na sequência foi a vez de CE Tsuru Oguido, de Londrina, e Colégio Maximus, de Arapoti irem a campo pelo título feminino A (15 - 17 anos). Logo no início da partida Londrina teve a chance de abrir o placar em cobrança de falta, mas a bola passou por cima do travessão. No segundo tempo, o domínio foi de Arapoti, que teve boas chances nos instantes finais do tempo regulamentar, porém não conseguiu evitar o empate sem gols. Nova decisão nos pênaltis, igualmente vencida pela escola de Londrina por 4 x 3.

A primeira disputa masculina foi a mais difícil. Com a presença de muita torcida, Colégio São José, representando a cidade-sede, e Colégio Ética, da vizinha Londrina, decidiram o título da categoria masculino B. O início do jogo foi de domínio da equipe visitante, com o goleiro Caio, de Apucarana, fazendo importantes defesas. No fim do primeiro tempo, a pressão surtiu efeito e Luiz Felipe, de Londrina, aproveitou um cruzamento na área para cabecear no contrapé do goleiro e abrir o placar.

Sob uma chuva leve, o início da segunda etapa foi de pressão do time de Apucarana, que chegou com perigo em cobrança de falta de Guerreiro. O empate veio pouco depois, com gol do camisa 10 João. Antes do apito final, Guerreiro mais uma vez levou perigo em cobrança de falta, mas parou no goleiro adversário e a terceira – e mais tensa – disputa por pênaltis do dia teve a vitória da escola de Londrina por 7 x 6, após oito cobranças de cada lado, frustrando o time da casa e garantindo o segundo título da cidade vizinha.

No último jogo do dia, válido pela categoria masculino A, um duelo entre os colégios CE Euclides da Cunha (Matelândia) e CE Monteiro Lobato (Cornélio Procópio). Logo nos minutos iniciais, Matelândia abriu o placar numa cobrança de falta de Gilson, que gerou muita reclamação do adversário, pois o goleiro tirou a bola atrás da linha do gol, em situação de difícil visualização. Foi o assistente que validou o gol.

O resultado desfavorável levou o time de Cornélio Procópio para cima do adversário e a equipe do Colégio Monteiro Lobato dominou o restante da partida com muita pressão. Além da tensão dentro de campo, a metade final da partida foi marcada pela chegada de um temporal, que tornou os instantes finais do torneio paranaense ainda mais dramáticos. Apesar dos esforços de Cornélio Procópio, a equipe de Matelândia conseguiu segurar a vitória e conquistou o torneio pelo placar de 1 x 0.

Confira abaixo os resultados finais do Bom de Bola Paraná 2016:

Feminino B

Final

CE Marcílio Dias (Itambaracá) 0 (4) x (5) 0 EE Nereu Ramos (Manoel Ribas)

3º lugar

EE Irmão Isidoro Dumont (Itapejara d’Oeste) 0 x 6 CE Atílio Fontana (Toledo)

Feminino A

Final

CE Tsuru Oguido (Londrina) 0 (4) x (3) 0 Colégio Maximus (Arapoti)

Terceiro lugar

CE São Mateus (S. Mateus do Sul) 0 x 2 CE Monsenhor Guilherme (Foz do Iguaçu)

Masculino B

Final

Colégio São José (Apucarana) 1 (6) x (7) 1 Colégio Ética (Londrina)

Terceiro lugar

CE Dom Pedro II (Foz do Iguaçu) 0 (2) x (4) 0 CE Reynaldo Massi (Diamante do Norte)

Masculino A

Final

CE Euclides da Cunha (Matelândia) 1 x 0 CE Monteiro Lobato (Cornélio Procópio)

Terceiro lugar

CE Eudice R. Oliveira (Florestópolis) 3 x 0 CE Marilis Pirotelli (Cascavel)

