Últimas vagas – Matrículas abertas para Educação Infantil SESC Londrina Aeroporto

Educação

Estão abertas as inscrições para matrículas de Gratuidade na Educação Infantil SESC Londrina Aeroporto, sendo para famílias que sejam comerciárias e com renda bruta familiar até 03 salários mínimos, considerando o Piso Nacional. Conforme o Edital publicado no site www.sescpr.com.br .Serão contemplados filhos de comerciários com idade de 03 a 05 anos, nos períodos: manhã e tarde. VAGAS LIMITADAS!

Período de inscrição: de 10/10/2016 a 11/11/2016

Mais informações: Unidade: SESC Londrina Aeroporto Rua Vasco Cinquini, 429

Fone: 3305-7870 ou 3305-7871.

Horário de atendimento: Das 8h às 19h.

