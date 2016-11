Termina amanhã, dia 4, o prazo para inscrição no 1o. Prêmio Sercomtel de Inovação

Geral

Podem se inscrever acadêmicos e recém-formados de todo o Paraná, com projetos, TCCs ( Trabalho de Conclusão de Curso) e monografias voltados para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

A iniciativa, inédita no Estado, premiará o aluno e o professor que orientou a pesquisa com um total de R$ 24 mil. Os primeiros colocados receberão R$ 12 mil ( R$ 7 mil para o autor e R$ 5 mil para o professor). A dupla classificada em segundo lugar receberá R$ 8 mil ( R$ 5 mil para o autor e R$ 3 mil para o orientador); e o terceiro colocado terá R$ 4 mil ( R$ 3 mil para o aluno e R$ 1 mil para o professor).

Para os já formados, a exigência é que apresentem projetos concluídos entre os anos de 2013 a 2015.

Já estão inscritos trabalhos de Londrina, Cornélio Procópio, Pato Branco, Curitiba, Maringá e Campo Mourão.

O 1o. Prêmio Sercomtel de Inovação é uma idealização da Sercomtel Participações, que integra o grupo Sercomtel. A promoção é do SINFOR – Sindicato da Indústria de Software do Paraná, com apoio de instituições como SENAI, FIEP e APL TI Londrina

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até amanhã, dia 4, às 18h, pelo pelo site www.premiosercomtelinovaçao.com.br.

Asimp/Sercomtel