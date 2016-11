Gás natural veicular é mais econômico que combustíveis líquidos

Geral

O efeito da redução do preço da gasolina nas refinarias ainda não foi notado pelos consumidores paranaenses nas bombas dos postos e, com isso, o gás natural veicular (GNV) se mantém mais competitivo. De acordo com a Compagas, a economia para quem abastece com GNV chega a quase 50% e os motoristas ainda tem desconto no IPVA. Para os carros movidos a gás natural, o imposto é de 1% sobre o valor do veículo, índice estabelecido em 3,5% para os veículos movidos a gasolina, etanol e para os flex.



Segundo o sistema de levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio do litro da gasolina para o consumidor paranaense é de R$ 3,66, enquanto o metro cúbico do GNV tem preço médio de R$ 2,45 no Estado. Com o rendimento previsto de 13,2 quilômetros por metro cúbico de gás natural e de 10,7 quilômetros por litro de gasolina, para rodar 100 quilômetros com o GNV, o motorista gasta cerca de R$ 18,56, enquanto o custo com a gasolina é de aproximadamente R$ 34,11. A pesquisa da ANP foi realizada de 23 a 29 de outubro.



O gerente da Companhia Paranaense de Gás (Compagas), Mauro Melara, comenta que nesta época do ano os motoristas costumam aproveitar o 13º salário para converter seus veículos para o GNV e economizar ainda mais em 2016, aproveitando o desconto no IPVA. “O preço da instalação do kit GNV varia de R$ 3 mil a R$ 4 mil. Para quem roda cerca de 4 mil quilômetros no mês, por exemplo, o tempo de retorno do investimento é, em média, de 5 meses”, explica. Ele destaca ainda que esses cálculos podem ser feitos no Simulador de Economia no site Compagas (compagas.com.br/simulador-de-economia-gnv)



Concessionária responsável pela distribuição do gás natural no Paraná, a Compagas conta com 36 postos revendedores de GNV localizados em Curitiba, Campo Largo, Colombo, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa e São José dos Pinhais, além de um em Londrina que comercializa o gás fornecido pela GasLocal. São cerca de 33 mil veículos que já utilizam o gás natural no Estado e 17 oficinas credenciadas pelo Inmetro para fazer a conversão.



COMPAGAS - Concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Estado, a Compagas é um empresa de economia mista, que tem como acionista majoritária a Companhia Paranaense de Energia (Copel), com 51% das ações, a Gaspetro, com 24,5%, e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 24,5%.



Em março de 2000, a empresa passou a ser a primeira distribuidora do Sul do País a fornecer o gás natural, com a inauguração do ramal sul do gasoduto Bolívia – Brasil (Gasbol).



Atualmente, a Compagas conta com aproximadamente 34 mil clientes dos segmentos residencial, comercial, industrial, veicular e geração de energia elétrica e está presente em 17 municípios - Araucária, Curitiba, Campo Largo, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, São Mateus do Sul, Pinhais, Campina Grande do Sul, Paranaguá, Londrina, Carambeí e Castro.

AEN