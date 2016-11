Prefeitura recebe material educativo contra a dengue

Saúde

Para ajudar no combate ao Aedes aegypti, a Unimed Londrina entregará 20 mil exemplares de materiais educativos às Secretarias de Saúde e Educação

Os secretários municipais de Saúde, Gilberto Martin, e de Educação, Janet Thomas, recebem hoje (4), 20 mil exemplares de cartilhas educativas sobre o combate à dengue. A entrega do material será feita no auditório da Unimed Londrina, que fica no quarto andar da sede da empresa, na Av. Ayrton Senna da Silva, 1.065.

A empresa de planos de saúde doará ao município a impressão da cartilha “Dez Minutos contra o Aedes”. O material já vem sendo utilizado na conscientização da população desde março deste ano, sendo que cerca de 100 mil delas já foram distribuídas através das parcerias estabelecidas entre o município, empresas privadas, comitê de combate à dengue e sindicatos.

Ela traz consigo uma lista de atividades que os moradores devem seguir quando fiscalizam suas casas e quintais. O check list não leva mais de 10 minutos para ser completado e deve ser seguido, pelo menos, duas vezes por semana, para que o mosquito não se prolifere.

“O check list orienta as pessoas dando um roteio do que elas devem procurar dentro das casas e quais dias devem realizar as atividades. Isso permite fazer um controle de locais que, às vezes, ficam esquecidos como as caixas d’água, ralos de banheiro e reservatório das geladeiras. É uma forma prática de estimular e orientar a população no combate ao Aedes”, explicou o secretário de Saúde.

A cartilha orientativa ajudará a população a eliminar os recipientes que acumulam água e servem de criadouro para o mosquito. Ela será entregue aos alunos das escolas municipais de Londrina durante as atividades educativas.

N.com