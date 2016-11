Sercomtel lança aplicativo para inserção automática do nono dígito

Geral

Operação poderá ser realizada em poucos segundos por clientes Sercomtel e de outras operadoras; novo dígito entra em funcionamento no domingo (6)

Já está disponível gratuitamente o aplicativo “9º Dígito Sercomtel”, desenvolvido pela operadora, para a inclusão automática do dígito 9 à frente dos números de telefone celulares de todo o país.

O aplicativo, que pode baixado tanto no sistema operacional Android, quanto IOS, acessa automaticamente a agenda de contatos do usuário após instalado e permite a visualização dos números de todos os contatos já com a inclusão do dígito 9, solicitando a confirmação do cliente.

A operação poderá ser realizada em poucos segundos tanto por clientes Sercomtel, quanto por clientes de outras operadoras. O aplicativo permite ainda que os usuários desfaçam a ação se necessário, retirando o 9º dígito e aguardando a conclusão do sincronismo da agenda de contatos.

"A disponibilização deste aplicativo facilitará em muito aos usuários que possuem smartphones, pois atua diretamente na agenda do telefone. Com isso, grande parte do impacto da alteração da marcação/discagem para a telefonia celular será minimizado", Flávio Borsato, diretor de Engenharia e Operações.

Como funcionará - A partir do dia 6 de novembro, o 9º dígito entrará em funcionamento. Até o dia 15 de novembro, será mantido o duplo convívio de oito e nove dígitos com a possibilidade do cliente completar a chamada tanto ao incluir o 9 antes do número celular, como sem realizar esta inclusão. De 16 de novembro a 13 de fevereiro, as chamadas não serão completadas sem a inclusão do nono dígito à frente do número de celular.

Caso a marcação do usuário na discagem para um telefone celular seja realizada a oito dígitos, a mesma será interceptada. O usuário será orientado então a discar novamente o número já com a inclusão do dígito 9. A partir de 14 de fevereiro, não será mais possível completar a chamada sem a inclusão no dígito nove e também não haverá mais mensagem orientativa.

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul eram os três últimos estados brasileiros que faltavam para a conclusão de todo o processo de implantação do 9º dígito no país.

A Sercomtel tem promovido diversas ações de comunicação para informar aos cidadãos sobre a mudança. Além de informativos em faturas telefônicas, os clientes têm recebido ainda mensagens de texto alertando sobre a alteração. A operadora tem publicado também mensagens de orientação sobre a mudança em redes sociais e comunicados em veículos de comunicação impressa.

O Aplicativo Sercomtel 9º Dígito está disponível na Apple Store e na Google Play.

Para IOS está disponível no endereço: https://itunes.apple.com/br/app/9o-digito-sercomtel/id1146490072?mt=8.

Para Android no endereço: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sercomtel.nonodigito&hl=pt_BR

