Vamos apoiar o Tubarão! Adquira seu ingresso para LEC e Atlético Goianiense

Londrina E.C.

Arquibancada custa R$ 15 ( R$ 12 + R$ 3 de taxa administrativa) e R$ 30 (R$ 27 + R$ 3 de taxa administrativa) para o setor coberto. Estes valores estão com o benefício da meia-entrada para todos os torcedores e são válidos para os 2 mil primeiros ingressos vendidos. Proprietários de cadeira cativa pagam R$ 15. Os valores serão reajustados após a venda dos primeiros 2 mil ingressos e no dia da partida.

A diretoria do Londrina Esporte Clube iniciou a venda de ingressos para a partida da 35ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro entre o Tubarão e o Atlético Goianiense que será realizada na próxima terça-feira, 8, às 21h30, no estádio do Café. Os ingressos estão com preços promocionais para todos os torcedores e já podem ser adquiridos nos pontos de vendas cadastrados. Há também a opção para compra online no site https://meubilhete.com/londrina-e.c-x-atletico-go.

VALORES ATÉ O DIA 7 DE NOVEMBRO

Após o lote de dois mil ingressos, os valores serão alterados. Arquibancada tem o valor de R$ 20 ( R$ 17 + R$ 3 de taxa administrativa) e R$ 35 (R$ 32 + R$ 3 de taxa administrativa) para o setor coberto.

VENDAS NO DIA DO JOGO

O benefício de meia-entrada será mantido para todos os torcedores, mas os valores serão diferentes no dia do jogo .Arquibancada terá o valor de R$ 30 ( R$ 27 + R$ 3 de taxa administrativa) e R$ 50 (R$ 47 + R$ 3 de taxa administrativa) para o setor coberto.

SÓCIO TUBARÃO

O funcionamento do programa Sócio Tubarão continua da mesma forma. Será necessário apresentar documento com foto para validação da entrada no estádio do Café.

AVISOS

- Haverá orientadores nas entradas do estádio;

- Abertura dos portões será às 19h30. A bilheteria estará aberta ao público a partir das 18h.

- Não será permitida a entrada de torcedores no estádio que estejam com camisas e acessórios de outros clubes, nacional ou internacional, que não seja dos times que estrarão em campo. A determinação atende solicitação da Polícia Militar e do Ministério Público.

CRIANÇAS

Não haverá a necessidade de retirada do ingresso tipo "CRIANÇA" nos pontos de venda. Porém, será necessário apresentar documento na entrada do estádio. Lembrando que a gratuidade vale para crianças de até 12 anos na arquibancada.

PONTOS DE VENDA

-Boulevard Londrina Shopping - Quiosque do Tubarão - andar térreo do shopping – Av. Theodoro Victorelli, 150. Sábado até às 22h.

- Karilu

o Av. Celso Garcia Cid, 836;

o Shopping Com-Tour;

-Bilheteria do Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) - Av. Jorge Casoni, 1900.

Óticas Diniz

Em Londrina

- Av. São Paulo, 187.

- Av. Souza Naves, 158.

- Rua Sergipe, 428.

- Av. Bandeirantes, 666.

- Av. João Candido, 100.

- Shopping Saul Elkind

- Suplementus - Av. Higienópolis, 210.

- Mr. Cuca - Rua Sergipe, 1527.

- Tato Presentes - Catuaí Shopping Center.

Asimp/LEC