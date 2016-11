Profis segue em Londrina com descontos de até 90%

Londrina

Adesão ao Programa pode ser feita na Praça de Atendimento da Prefeitura, das 9 às 18 horas; interessados podem regularizar a situação até 23 de dezembro

A prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, continua no mês de novembro com o Programa de Regularização Fiscal (Profis), que concede descontos aos contribuintes que possuem débitos de impostos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, ocorridas até 31 de julho deste ano.

O Profis foi instituído no dia 3 de outubro, por meio de lei sancionada pelo prefeito Alexandre Kireeff, permitindo que os contribuintes obtivessem até 100% de descontos nos juros e multas, no caso da adesão em outubro. Em novembro, os que aderirem ao programa até o último dia útil do mês, terão desconto de 90% para pagamento à vista e 80% para parcelado (até duas parcelas).

Já os que optarem pela adesão em dezembro, até o dia 23 (prazo máximo), terão desconto de 80% para pagamento à vista. Neste caso, não é possível fazer o pagamento parcelado. Os atendimentos estão sendo feitos das 9 horas às 18 horas na Praça de Atendimentos da Prefeitura, localizada no térreo. A adesão ao Programa também pode ser feita no Pró-Cidadão, na Av. Saul Elkind, 790 - Centro Cultural dos Cinco Conjuntos, das 12 às 18 horas.

N.com