Começa hoje (4) o festival Demo Sul

Cultura

Neste final semana, os amantes do rock poderão aproveitar a 16ª Edição do Festival Demo Sul. A abertura do festival será hjoje (4), a partir das 16 horas, na Concha Acústica (Rua Piauí, 130, Centro). No local, haverá uma feira de vinis, CDs, camisetas, artesanatos e acessórios. A partir das 18 horas, serão realizados quatro shows gratuitos com as bandas Patife Band (São Paulo), Central Sistema de Som (Curitiba), Luke The Held & Lucky Band (Londrina) e a De um Filho, De um Cego (Jacarezinho). Caso chova, a programação continua, a partir das 20h, na Vila Cultural Cemitério de Automóveis (Rua João Pessoa, 103).

Ao todo, serão 30 bandas se apresentando em seis palcos até o dia 12 de novembro.

Amanhã (5), a partir das 21h30, haverá cinco apresentações no Iate Clube (Av. Higienópolis, 2135), com as bandas Loladéli (Londrina), Phanton Powers (Porto Alegre), A República Imperial (Belém), Motorocker (Curitiba) e, para fechar a noite, Di Melo feat. Sarará Criolo (São Paulo/Londrina).

No domingo (6), a partir das 19 horas, terá o show de punk rock e metal com os grupos Imagery (Londrina), Hellpath (Londrina) e Poltergat (São Bernardo –SP), no Barbearia (Rua Quintino Bocaiuva, 875). A entrada é gratuita.

Além das apresentações, os interessados poderão participar de ações formativas, simpósio de música independente e rodadas de negócio que serão realizados durante o festival. Na segunda-feira (7) e na quarta-feira (9), terá oficinas de Videoclipe e de Gestão de Projetos Culturais. Na sexta-feira (11) e no sábado (12), haverá o XII Simpósio de Música Independente, que reunirá 16 produtores musicais do Brasil e da América Latina, no SESI/AML e no SESC-Cadeião Cultural, respectivamente.

A programação completa do Simpósio e os links para inscrições estão disponíveis em http://demosulfestival.tumblr.com/programacao2016. Os ingressos para o Festival estão à venda na Sonkey e na Logic. Eles variam de R$ 10,00 a R$ 40,00. O Festival Demo Sul 2016 é uma realização da Associação Cultural do Rock de Londrina e a Braço Direito Produções, conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) e do Prêmio FUNARTE de Programação Continuada para Música Popular.

N.com