Estado busca parcerias estrangeiras para atrair investimentos na saúde

Saúde

O Paraná busca parcerias estrangeiras com o objetivo de atrair investimentos para a área da saúde. O secretário estadual da pasta, Michele Caputo Neto, se reuniu ontem (3), em São Paulo, com autoridades francesas para tratar sobre novos investimentos na rede pública paranaense. O objetivo foi estabelecer parcerias, apresentar oportunidades e buscar soluções inovadoras para qualificar o atendimento em saúde da população.



O ambiente favorável que o Estado oferece à empresas e instituições que querem investir na economia local vem chamando a atenção de outros países. Atualmente, o Paraná é o segundo Estado mais competitivo do País, segundo estudos da revista Veja e do grupo britânico The Economist.



Nesta quinta-feira, a convite do governo francês, Caputo Neto foi palestrante de um encontro promovido pela Business France, uma agência governamental a serviço da internacionalização da economia francesa. Ele destacou o recente processo de reestruturação do SUS no Paraná, que consolidou o Estado como modelo no setor.



"Com capacidade de gestão e um orçamento digno, conseguimos avançar muito na área da saúde. Os indicadores demonstram isso. Agora, chegamos em um momento diferente em que é preciso inovar e buscar alternativas criativas para melhorar ainda mais a qualidade do atendimento", disse o secretário.



Durante o evento, Caputo Neto também falou sobre a necessidade do sistema público incorporar novas tecnologias na área de assistência. "Nossa intenção é oferecer o que há de mais moderno no setor. Por isso, contamos com apoio de entidades internacionais para trazer essas novidades à nossa realidade, porque todos os dias surgem novos medicamentos, tratamentos e equipamentos de diagnóstico", explicou.



Projetos com empresas estrangeiras têm contribuído muito com a saúde dos paranaenses. Um exemplo claro foi a implantação da vacina da dengue, pioneira na rede pública de saúde. Graças à parceria com a indústria farmacêutica francesa Sanofi Pasteur, o Paraná foi o primeiro Estado das Américas a oferecer vacinação gratuita contra a doença.



Mais de 200 mil pessoas foram imunizadas na primeira etapa da campanha. A estratégia foi atender prioritariamente 30 cidades que enfrentaram situações mais críticas em relação à dengue. O público-alvo envolveu crianças, jovens e adultos com idade entre 9 e 44 anos.



De acordo com a coordenadora do Departamento de Saúde do Business France, Maria Dulce Nunes Osinski, a proposta do encontro é justamente compartilhar experiências e criar um espaço de diálogo entre órgãos governamentais e empresas francesas ligadas à área da saúde.



"Temos muito a contribuir, mas também a aprender com o sistema de saúde brasileiro. As oportunidades existem e é importante que haja esse diálogo, pois quem ganha é a população", ressaltou.

AEN