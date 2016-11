Provopar realiza bazar social neste sábado

Geral

Interessados em adquirir produtos devem levar o CPF; serão aceitos dinheiro e cartão de crédito

Neste sábado (5), das 9 às 12 horas, o Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina (Provopar–Ld) realizará o tradicional bazar social, com mercadorias apreendidas e doadas pela Receita Federal. Será na sede administrativa da entidade, na avenida Juscelino Kubitschek, 2.882, Centro.



Serão comercializados diversos produtos como meia calça infantil, meia calça de lã feminina, meias infantis e femininas, brinquedos e lingeries. Serão aceitos dinheiro e cartões de débito e crédito e, para realizar a compra, é necessário levar o Cadastro de Pessoa Física (CPF).



A gerente administrativa do Provopar, Ana Lúcia Conde, explicou que a renda arrecadada com a venda dos produtos será revertida para as ações sociais do programa e para a manutenção da entidade. O bazar é uma ação importante para o Provopar porque ajuda na arrecadação de recursos financeiros para a execução e ampliação das ações e política de assistência social.

