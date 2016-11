Feriado Municipal altera expediente na Prefeitura de Ibiporã

Ibiporã

Não haverá expediente nos entes e órgãos da Administração Direta e Indireta na próxima segunda e terça (07 e 08). Serviços essenciais estão mantidos

A Administração Municipal informa que devido à transferência do feriado pelo Dia do Servidor Público (28 de outubro) e o aniversário de 69 anos de emancipação política de Ibiporã não haverá expediente nos entes e órgãos públicos da Administração Direta e Indireta na próxima segunda e terça-feira (07 e 08). Porém, para os serviços essenciais serão escalados servidores de acordo com a necessidade e a exigência, para que não ocorram interrupções que comprometam a qualidade dos mesmos.

Confira o funcionamento dos principais serviços municipais:

Educação: Conforme calendário escolar aprovado no final de 2015, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), escolas municipais e Secretaria Municipal de Educação funcionam normalmente na segunda-feira e fecham na terça. As atividades serão retomadas na quarta-feira (09);

Saúde: Todas as Unidades Básicas de Saúde estarão fechadas segunda e terça, retomando o atendimento na quarta, a partir das 7 horas. Todo o atendimento de urgência e emergência será realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h - Av. Souza Naves, 1245, no Conjunto Henrique Alves Pereira (Serraia).

Coleta de resíduos sólidos: O Samae informa que não haverá alteração na coleta de resíduos sólidos. Para mais informações: 3258-8195, ou com a empresa responsável - Kurica - pelo telefone 3158-5062 ou acesse o site www.recicleagoraibipora.com.br

Museu do Café: Estará fechado para visita na próxima segunda e terça, reabrindo na quarta-feira, a partir das 8 horas.

Segundo a legislação, a modificação de algumas datas comemorativas não as descaracteriza, e ainda contribui para a racionalização dos serviços públicos sem que haja prejuízos ao cidadão.

Núcleo de Comunicação Social/PMI