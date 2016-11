Kireeff assina contrato para reconstrução de pontes

Geral

Serão investidos R$ 5.865.760,00 na reconstrução de 10 estruturas danificadas pelas fortes chuvas ocorridas em janeiro

O prefeito Alexandre Kireeff assinou, na última sexta-feira (4), o contrato para execução das obras de reconstrução de 10 pontes danificadas pelas fortes chuvas ocorridas em 11 de janeiro deste ano. Serão investidos R$ 5.865.760,00, provenientes do governo federal, que já autorizou o empenho do montante.

Essa foi a primeira vez em que o município de Londrina utilizou a modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC) durante o processo licitatório de contratação das empresas que farão as obras. As vencedoras do certame estão encarregadas da elaboração dos projetos básicos e executivos e da execução dos serviços propriamente dito.

“Trata-se de uma modalidade de contratação prevista na legislação e recomendada para esse tipo de situação, onde é preciso ter eficiência e rapidez no desenvolvimento de projetos e do processo licitatório. Isso complementa o que já fizemos com recursos próprios, que foi a recuperação de 35 pontes e 33 escolas danificadas, entre outras dezenas de intervenções emergenciais”, disse Kireeff. “Com muito orgulho digo que nosso enfrentamento foi muito bom, pois fizemos um esforço inédito diante de nossa modesta reserva emergencial”, complementou.

As obras devem começar em, no máximo, cinco dias corridos contados a partir da assinatura da ordem de serviço. A Prefeitura aguardava apenas a liberação de recursos federais, por meio da publicação de uma portaria do Ministério da Integração, para reconstruir as pontes danificadas. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União na semana passada. Por sua vez, o município concluiu o processo licitatório para a contratação de serviço de reconstrução das pontes no dia 4 de outubro.

Segundo o secretário municipal de Gestão Pública, Rogério Carlos Dias, apesar de ser utilizado uma modalidade de licitação nova, foi possível realizar todo o trâmite dentro dos prazos previstos. “Os prazos são exíguos e as demandas são muitas, mas tivemos um processo com ampla concorrência”, ressaltou.

As empresas vencedoras do certame foram: Fair Play Construções Civis – Eireli ME (Lotes, 3,4,5) e Ivano Abdo Construções e Incorporações LTDA (lote 10), Consórcio - 4S Engenharia e Serviços LTDA ME e V Quattro Engenharia EPP (demais lotes). Houve uma economia de R$ 759.840,00 no valor estimado do edital.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Pavimentação, Walmir Matos, dentre as 10 pontes que serão recuperadas, a mais complexa e mais cara é a da estrada Paiquerê/Guairacá sobre o Rio Taquara. Nela (Lote 1) serão investidos R$ 1.705.240,00 pra recuperar o trecho de 50 metros de comprimento por 7 metros de largura. A empresa terá 135 dias para executar e finalizar a obra. “Temos naquele local uma situação atípica, com uma ponte móvel fornecida pelo Exército em caráter provisório. Há um compromisso do Município para que se execute essa obra da maneira mais rápida possível”, explicou o secretário.

Confira a lista das 10 pontes

Lote 1 - Ponte da estrada Paiquerê/Guairacá sobre o Rio Taquara– R$1.705.240,00 (50x7m) - 135 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 2 - Ponte Fazenda Canaã sobre o Córrego do Gavião – R$ 199.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 3 – Ponte da Estrada Nakamura – R$ 229.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 4 – Ponte da Estrada Laranja Azeda/Limeira – R$ 225.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 5 – Ponte da Estrada Rural do Faustino – R$ 208.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 6 – Ponte Paiquerê/Lerroville sobre o Rio Taquara – R$ 1.292.720,00 (40x7m) - 135 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 7 – Ponte sobre o Ribeirão Clementino (Estrada do Aguiar - Guaravera) – R$ 249.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 8 – Ponte sobre o Rio Amarelinho (estrada Eldorado) - R$ 200.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 9 – Ponte de ligação da Estrada da Usina Apucaraninha ao Pari Paró (Lerroville) - R$ 230.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 10 – Ponte sobre o Ribeirão Cafezal, na Rodovia Mábio Gonçalves Palhano - R$1.327.800,00 (35x15m) - 135 dias de obra após Ordem de Serviço

Investimentos – Somente na noite das chuvas de 11 de janeiro, o Município perdeu 45 pontes e somou 400 pontos danificados, dentre galerias pluviais, erosão de aterros, estradas rurais que perderam o moledamento, destelhamento e estragos em 33 escolas e dezenas de pontos da Saúde.

A Defesa Civil estima que foram investidos R$ 95 milhões em reparos aos danos causados pelas chuvas, sendo que cerca de R$ 70 milhões foram na área pública e outros R$ 25 milhões na área privada. A recuperação de pontos localizados em áreas com risco de vida foi prioridade, num primeiro momento, tendo sido realizada a recuperação de serviços públicos essenciais e resolvidas situações relacionadas às áreas isoladas na zona rural.

Entre as ações emergenciais, foram realizadas vistoriais em imóveis, recuperação de escolas, centros municipais de Educação Infantil e Unidades Básicas de Saúde, além de pavimentação asfáltica de diversas vias urbanas e recuperação de pontes e estradas rurais.

Pelo Formulário de Informações de Desastre (FIDE), embasado pela Defesa Civil Estadual e homologado pelo Governo Federal, o valor do prejuízo em Londrina foi de R$70.331.075,44, enquadrados nos critérios técnicos do Ministério da Integração Nacional.

