Casa da Mulher oferece oficina de Guirlanda de Natal

Também estão abertas as inscrições para o curso de Aproveitamento Integral dos Alimentos

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, por meio da Casa da Mulher, está com inscrições abertas para a oficina de “Guirlanda de Natal com Fuxico”, que será realizada nos dias 7, 12 e 14 de novembro, às 14 horas. O curso é gratuito e as vagas são limitadas.

O local também está oferecendo a oficina gratuita de “Aproveitamento Integral dos Alimentos”, acontece no dia 9 de novembro, também às 14 horas. A atividade é uma parceria com o curso de Gastronomia do Centro Universitário Filadélfia (Unifil). As inscrições para as duas oficinas podem ser feitas pelo telefone 3378-0111.

As oficinas da Casa da Mulher são destinadas, prioritariamente, a mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica. O objetivo é que as participantes conquistem uma fonte alternativa de renda. O local fica na avenida Máximo Peres Garcia, 340 (esquina com a avenida São João), na região leste.

Mais informações podem ser obtidas na Casa da Mulher, através do telefone 3378-0111.

