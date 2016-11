Entrega de medalhas marca os 52 anos do Batalhão de Polícia Rodoviária

Segurança

O 52° aniversário do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi comemorado nesta quinta-feira (03) em solenidade com a entrega de comendas e medalhas do “Mérito Rodoviário”, destinadas a policiais militares e civis que contribuem com o crescimento e o desenvolvimento do batalhão. O evento aconteceu na sede da unidade em Curitiba (PR) e reuniu oficiais, praças da corporação e outras autoridades.



O secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, destacou a importância do trabalho do batalhão. “A missão desses policiais é guarnecer a vida, o patrimônio, as normas de trânsito e, ao mesmo tempo, fazer frente ao tráfico de drogas e de armas, enfim, toda a gama de crimes. Estes militares estaduais têm se desdobrado e obtido resultados cada vez melhores e mais efetivos, garantindo o bem-estar e a segurança da população paranaense”, disse Mesquita.



O paraninfo da solenidade, o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, que já recebeu a honraria, também falou sobre a atuação do batalhão. “Tenho uma relação muito antiga com o Batalhão de Polícia Rodoviária, é um orgulho muito grande estar aqui mais uma vez e ter a honra de participar das comemorações desta unidade tão importante e que tanto contribui para o nosso Estado, zelando por nossas rodovias”.



O subcomandante-geral da PM, coronel Arildo Luis Dias, lembrou que o BPRv é uma unidade de grande importância em virtude da sua atuação em todo o Paraná. “Milhares de pessoas circularam diariamente pelas rodovias estaduais e esse batalhão preventivamente vem cumprindo com o seu papel no sentido de salvar vidas e evitar acidentes, sempre buscando resguardar a vida daqueles que por ventura se envolvam em situações mais graves”, destacou.



Durante a leitura da Ordem do Dia, o comandante do BPRv, major Valdir Carvalho de Souza, lembrou que o batalhão faz o policiamento preventivo e ostensivo em 12,1 mil quilômetros de malha viária através de suas seis companhias, localizadas em Curitiba, Londrina, Cascavel, Maringá, Ponta Grossa e Pato Branco e descentralizadas em 58 postos.



Segundo o oficial da PM, o batalhão reduziu em 8% o número de acidentes de trânsito rodoviário, de janeiro a setembro deste ano. Também apreendeu 10 toneladas de entorpecentes e 31 armas, prendeu 479 pessoas e lavrou 112 mil autuações de trânsito, no mesmo período.



“O Batalhão de Polícia Rodoviária não só cuida das rodovias. Nós tratamos e cuidamos de tirar de circulação todos os crimes que trafegam por elas. Nossa missão é árdua, mas eu enalteço os meus profissionais pela dedicação e empenho. Conto sempre com o apoio dos meus policiais para preservar vidas, pois esse é o maior patrimônio que nós temos”, disse o major Carvalho.

AEN

