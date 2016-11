Stock Car: Rubens Barrichello e Átila Abreu vencem em Goiânia

Esportes

Felipe Fraga continua na liderança do campeonato, mas sua vantagem foi diminuída de 44 para 29 pontos em duas provas disputadas.

Palco da décima e antepenúltima etapa da Stock Car, Goiânia recebeu neste domingo duas corridas extremamente disputadas e com muita estratégia por parte de pilotos e equipes. Na primeira corrida, mais longa, vitória para Rubens Barrichello, que largou da pole position e soube segurar os ataques de um ávido Felipe Fraga; na segunda, de trinta minutos, a ordem era a economia de combustível, tática que premiou Átila Abreu com sua primeira vitória na temporada.

Os dois líderes do campeonato fizeram provas parelhas. Com Fraga no encalço de Barrichello durante todos os 45 minutos de prova - só foi ‘refrescar’ o ataque na última volta, quando cometeu um pequeno erro e perdeu o contato -, o piloto da Cimed Racing permanece na liderança do campeonato, agora com 252 pontos. O competidor de 21 anos caminhava para um pódio certo na segunda prova, mas na volta final parou sem combustível.

O pole position Barrichello, por outro lado, precisava da maior soma possível de pontos para se manter vivo na disputa e chegar mais perto de Fraga. Conseguiu. Com a vitória e o quinto lugar, somou 40 pontos em Goiânia, diminuindo sua desvantagem na tabela de 44 para 29 pontos - tendo tirado 15 do adversário.

"Agora é tudo um cálculo. Primeiro e quinto é um ótimo resultado para o fim de semana. Na primeira corrida ficamos ali, eu e o Fraga ‘trocando’ botões de ultrapassagem - quando eu usava, eu não podia errar, senão ele usaria na volta seguinte para me passar, e quando ele usava, eu ficava na minha", explicou. "Teve um momento em que o Mau (Maurício Ferreira, chefe da Medley-Full Time) entrou no rádio me disse para ganhar a corrida economizando combustível - fácil, né?", ironizou, brincando.

A economia foi a tônica da parte final da primeira prova e toda a duração da segunda. "O Fraga começou a empurrar bem no final, mas aquele um litro ou dois economizados nos ajudaram muito no fim. Foi ‘no osso’, mas deu. Estou muito feliz e Goiânia é sempre muito especial para mim", disse Barrichello, que conquistou na capital de Goiás a sua primeira vitória na Stock Car, na Corrida do Milhão de 2014.

Fraga somou bons 25 pontos que o ajudam nas provas restantes visando o título ao terminar a prova em segundo lugar. Valdeno Brito, em mais um excelente desempenho da equipe TMG Racing, conquistou a terceira posição. Marcos Gomes, Diego Nunes, Julio Campos, Daniel Serra, Nestor Girolami, Átila Abreu e Lucas Foresti fecharam os dez primeiros que largariam em ordem inversa na segunda prova.

Assim como na primeira corrida, o início foi dado com o safety car. Na bandeira verde, os pilotos viram que as condições de aderência continuavam difíceis com a pista molhada: Átila Abreu, em segundo, quase rodou na entrada da reta ao passar com o carro na zebra - mas conseguiu controlar e se manter na posição; já Foresti perdeu o controle do carro na frenagem para a primeira curva e acabou saindo da pista.

Neste cenário, Abreu assumiu a ponta com o argentino Nestor Girolami em segundo, perseguido por Daniel Serra. Thiago Camilo prometia um final de prova emocionante, pois era o mais bem colocado entre os pilotos que havia feito o abastecimento na primeira corrida. Sem ter de economizar, a missão do piloto da Ipiranga era acelerar ao máximo e esperar pelo pit stop dos ponteiros.

A estratégia de Camilo quase deu certo. Na chuva, os carros da Stock Car viravam tempos de volta na ordem de sete a oito segundos mais lentos do que em condições de pista seca, e isso deu a oportunidade a grande parte do grid de economizar gasolina.

Entre o terceiro e o décimo lugar, muitas disputas entre Serra, Julio Campos, Felipe Fraga, Diego Nunes, Valdeno Brito, Marcos Gomes, Rubens Barrichello e Thiago Camilo. Todos trocando de posição o tempo todo. Átila conseguiu abrir distância para o argentino Girolami, enquanto o piloto da Eisenbahn Racing Team conseguia controlar bem os ataques de Serra, da Red Bull.

A duas voltas do final, decepção para o argentino: sem gasolina, nada restou ao piloto a não ser parar o carro em área segura para que a disputa prosseguisse. Para não ficar a pé, Serrinha foi aos boxes abastecer, abrindo caminho para mais um segundo lugar de Felipe Fraga. O líder do campeonato, no entanto, também ficou sem gasolina na última volta, assim como Valdeno Brito e Júlio Campos.

As desistências em nada afetaram Átila Abreu, que em nenhum momento deixou a liderança da prova e venceu pela primeira vez na temporada - sua primeira vitória pela equipe Shell Racing.

"Uma vitória meio dramática, mas em uma corrida muito disputada. Não tínhamos performance na pista seca. Hoje quando choveu se acendeu aquela luz no fim do túnel para nós e eu sabia que poderíamos nos dar bem nestas condições", destacou Átila. "Sabíamos que faltavam quatro ou cinco litros para completar a segunda corrida, então precisaríamos de uma intervenção do safety car no meio da corrida - o que não aconteceu", apontou.

Abreu lembra que quando conseguiu abrir três segundos para Girolami, começou a administrar o ritmo. "Mas as últimas voltas começaram a ficar dramáticas e eu gelei quando vi que o Girolami parou sem gasolina. O painel do meu carro apontava que eu não tinha mais gasolina, e fui pedindo para todos os deuses para que aquilo não acontecesse comigo, e deu certo. Estou muito feliz, pois este tem sido um ano bem difícil, e por isso agradeço a toda a equipe, que nunca desistiu do nosso trabalho", afirmou.

Camilo, que não precisava economizar, continuou forçando, mas não a tempo de alcançar o sorocabano. Mesmo assim, fechou com um excelente segundo lugar, tendo Diego Nunes, outro que soube administrar a quantidade de combustível sem abastecer, em terceiro lugar.

Max Wilson fechou na quarta posição e Barrichello lucrou com o quinto lugar. Galid Osman, Marcos Gomes, Vitor Genz, Guga Lima e Guilherme Salas fecharam os dez primeiros.

A Stock Car volta a se reunir dentro de duas semanas para a penúltima etapa da temporada, que acontecerá pela primeira vez em Minas Gerais, no recém-inaugurado Circuito dos Cristais, localizado na cidade de Curvelo. As corridas acontecem no dia 20 de novembro.

Corrida 1 - Resultado*:



1-) 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - 28 voltas em 48min00s997 (média de 134,1 km/h)

2-) 88 Felipe Fraga (Cimed Racing) - a 3s822

3-) 77 Valdeno Brito (TMG Racing) - a 8s930

4-) 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - a 17s375

5-) 70 Diego Nunes União (Química Racing) - a 24s161

6-) 4 Julio Campos (C2 Axalta Racing) - a 27s662

7-) 29 Daniel Serra (Red Bull Racing) - a 28s655

8-) 63 Nestor Girolami (Eisenbahn Racing Team) - a 30s064

9-) 51 Átila Abreu (Shell Racing) - a 33s618

10-) 12 Lucas Foresti (Full Time-ProGP) - a 35s931

11-) 25 Tuka Rocha (RZ Motorsport) - a 37s423

12-) 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - a 50s859

13-) 21 Thiago Camilo (Ipiranga-RCM) - a 52s406

14-) 99 Xandynho Negrão (Cavaleiro Sports) - a 54s589

15-) 3 Bia Figueiredo (União Química Racing) - a 55s266

16-) 28 Galid Osman (Ipiranga-RCM) - a 1min18s592

17-) 83 Gabriel Casagrande (C2 Axalta Racing) - a 1min31s232

18-) 9 Guga Lima (TMG Racing) - a 1 Volta

19-) 8 Rafael Suzuki (Vogel Motorsport) - a 1 Volta

20-) 117 Guilherme Salas (RZ Motorsport) - a 1 Volta

21-) 65 Max Wilson (Eurofarma RC) - a 4 Voltas

22-) 0 Cacá Bueno (Red Bull Racing) - a 7 Voltas

NÃO COMPLETOU

23-) 26 Raphael Abbate (Hot Car Competições) - a 14 Voltas

24-) 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - a 17 Voltas

25-) 5 Denis Navarro (Vogel Motorsport) - a 18 Voltas

26-) 73 Sergio Jimenez (Cavaleiro Sports) - a 18 Voltas

27-) 110 Felipe Lapenna (Hot Car Competições) - a 19 Voltas

28-) 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - a 24 Voltas

29-) 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - sem tempo

Melhor volta: Felipe Fraga, 1min33s319 (147,9 km/h)

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas

Corrida 2 - Resultado*:

1-) 51 Átila Abreu (Shell Racing) - 19 voltas em 31min41s529 (média de 137,9 k/h)

2-) 21 Thiago Camilo (Ipiranga-RCM) - a 1s825

3-) 70 Diego Nunes (União Química Racing) - a 6s473

4-) 65 Max Wilson (Eurofarma RC) - a 10s351

5-) 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - a 10s566

6-) 28 Galid Osman (Ipiranga-RCM) - a 12s613

7-) 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - a 14s612

8-) 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - a 16s142

9-) 9 Guga Lima (TMG Racing) - a 17s119

10-) 117 Guilherme Salas (RZ Motorsport) - a 19s913

11-) 73 Sergio Jimenez (Cavaleiro Sports) - a 22s241

12-) 8 Rafael Suzuki (Vogel Motorsport) - a 23s072

13-) 110 Felipe Lapenna (Hot Car Competições) - a 23s146

14-) 5 Denis Navarro (Vogel Motorsport) - a 24s314

15-) 29 Daniel Serra (Red Bull Racing) - a 40s024

16-) 25 Tuka Rocha (RZ Motorsport) - a 1min09s148

17-) 99 Xandynho Negrão (Cavaleiro Sports) - a 1min19s239

18-) 88 Felipe Fraga (Cimed Racing) - a 1 volta

19-) 4 Julio Campos (C2 Axalta Racing) - a 1 volta

20-) 77 Valdeno Brito (TMG Racing) - a 1 volta

21-) 3 Bia Figueiredo (União Química Racing) - a 1 volta

22-) 12 Lucas Foresti (Full Time-ProGP) - 1 volta

23-) 63 Nestor Girolami (Eisenbahn Racing Team) - a 2 voltas

NÃO COMPLETOU

24-) 0 Cacá Bueno (Red Bull Racing) - 6 voltas

25-) 83 Gabriel Casagrande (C2 Axalta Racing) - a 10 voltas

EXCLUÍDO

26-) 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - a 19 voltas

MELHOR VOLTA: Thiago Camilo, 1min32s829 (148,7 k/h)

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas