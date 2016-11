Fórmula Truck: sai Curvelo entra Londrina

Esportes

Encerramento do ano será no Autódromo Ayrton Senna em Londrina

Pelo segundo ano consecutivo a Fórmula Truck terá a decisão do Campeonato Brasileiro no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, cidade do Norte do Paraná. A mudança no calendário da mais popular categoria do automobilismo da América do Sul foi motivada por o Autódromo do Circuito dos Cristais ainda não se encontrar em condições de receber os caminhões da Fórmula Truck. As instalações foram recém-construídas na cidade de Curvelo, Minas Gerais, e a pista foi inaugurada com prova do Campeonato Mineiro de Marcas e Pilotos.



Além de alterar o local, a data também foi modificada e passou para o sábado, dia 10 de dezembro, às 16 horas, com transmissão ao vivo pela Rede Bandeirantes de Televisão. Pela primeira vez em seus 21 anos de história a categoria realizará uma prova num sábado. O motivo é mais do que justo, pois a cidade de Londrina comemora 82 anos de fundação justamente no dia 10 de dezembro.



NOVO CALENDÁRIO DE 2016



13 de março - Santa Cruz do Sul (RS)

10 de abril - Curitiba (PR)

15 de maio - Campo Grande (MS)

5 de junho - Goiânia (GO)

3 de julho - Londrina (PR)

31 de julho - Interlagos (SP)

4 de setembro - Tarumã (RS)

9 de outubro - Cascavel (PR)

6 de novembro - Guaporé (RS)

10 de dezembro - Londrina (PR)



O Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck tem a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e patrocínio da Petrobras e Pirelli. As fabricantes de caminhões são Iveco, Ford, MAN Latin America, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen e Volvo.

Com/F.Truck